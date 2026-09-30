Faroz Balıkçı Barınağı'nda taş tahkimatların yerine 21 tonluk beton bloklar diziliyor

Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Balıkçı Barınağı'nda, Karadeniz'in güçlü dalgalarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla başlatılan güçlendirme çalışması sürüyor. Limanın deniz tarafına her biri 21 tonluk beton bloklar yerleştiriliyor; taş tahkimatların yerini blok betonların aldığı çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Karadeniz sahilinde etkili olan güçlü dalgalar, geçmiş yıllarda balıkçı barınaklarında ciddi hasarlara neden oldu. 2006-2007 yıllarında yapılan Faroz Balıkçı Barınağı'nda da zaman içinde çökmeler meydana geldi, güçlü denizlerin etkisiyle taş tahkimatlarda çatlamalar oluştu.

Dev dalgalar mendirekleri aşmış, 5 tekne suya gömülmüştü

Yaklaşık 2,5 yıl önce dev dalgalar mendirekleri aşarak Faroz Balıkçı Limanı'na ulaştı. Çok sayıda küçük balıkçı teknesi ile binlerce lira değerindeki ağlar zarar gördü, 5 balıkçı teknesi suya gömüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaşanan olumsuzlukların ardından limanı dev dalgalara karşı güçlendirmek amacıyla yaklaşık 1 yıl önce çalışma başlattı. Bu yıl mayıs sonu itibarıyla limanın arka kısmına her biri 21 tonluk beton blokların yerleştirilmesine geçildi. Mevcut taş tahkimatların daha dayanıklı olması amacıyla blok betonlarla yeniden düzenlendiği çalışmanın, limanın güvenliğini artırması bekleniyor.

"Barınak yıkılmak üzereydi"

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, barınağın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek devlet tarafından yapılan müdahalenin önemli olduğunu ifade etti. "Devletimize ve Bakanımıza gerçekten teşekkür ediyorum" diyen Mutlu, Karadeniz sahilinin dalgaların oldukça etkili olduğu bir bölge olduğunu söyledi.

Mutlu, "Fırtınaların güçlü olması nedeniyle, 2006-2007 yıllarında yapılan balıkçı barınağımızda, daha yeni olmasına rağmen çökmeler meydana geldi. Bu çökmelerin ardından, güçlü denizlerin etkisiyle taşlarda da çatlamalar oluştu. Yani barınak yıkılmak üzereydi. Bizim şansımız, devletimizin daha erken müdahale etmesi oldu" dedi. Karadeniz'de güçlendirmeye ihtiyaç duyan, yıkılan ve tahribat oluşan birçok liman bulunduğunu, Faroz Balıkçı Barınağı'nın da bunlardan biri olduğunu aktardı.

Çalışmanın temposuna da değinen Mutlu, uç kısmın biraz zaman aldığını, yüklenici firmanın bazen pazar günleri de mesai yaparak hızlı ve düzenli çalıştığını anlattı. "Daha önce dalgalar nedeniyle üç-beş teknenin bir akşamda battığı oldu" diyen Mutlu, bundan sonra limanın daha korunaklı ve güvenli olacağını, teknelerin de daha güvende olacağını umduklarını dile getirdi.