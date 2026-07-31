Farklı şehirlerde yaşayan anne ve oğlu iki saat arayla öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Yurdagül Atabay, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ailesi cenaze işlemlerini sürdürdüğü sırada, Amasya'da Parkinson hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören oğlu Abdulbaki Atabay da annesinin ölümünden habersiz yaklaşık 2 saat sonra hayatını kaybetti.

Peş peşe gelen iki acı haber, aileyi ve yakınlarını yasa boğdu. Yurdagül Atabay'ın cenazesi Amasya'ya getirildi. Anne ve oğlu için Sultan II. Bayezid Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Yakınlarının omuzlarında son yolculuklarına uğurlanan anne ile oğlu, Tekirdede Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Cenaze törenine aile bireyleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİRBİRLERİNİN VEFATINDAN HABERLERİ OLMADI

Annesi ve ağabeyini aynı gün kaybeden Bakiye Karahocagil, annesinin son yıllarda Manisa'nın Salihli ilçesinde kız kardeşinin yanında yaşadığını, ağabeyi Abdulbaki Atabay'ın ise uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Annesinin sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Salihli'ye gittiğini belirten Karahocagil, hastanede tedavi gören annesinin 29 Temmuz'da yaşamını yitirdiğini anlattı.

Annesinin cenazesini teslim almak için hastanede bulundukları sırada ağabeyinin de hayatını kaybettiği haberini aldıklarını ifade eden Karahocagil, "Annemin cenazesini hastaneden çıkarmadan yaklaşık 2 saat sonra ağabeyimin vefat haberini aldık. Birbirlerinin vefatından haberleri olmadı. İkisinin de Rabbim emanetini adeta uykuda aldı" dedi.