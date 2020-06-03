Koronavirüs salgını sebebiyle 7 Haziran’da yapılması planlanan LGS 20 Haziran’a ertelendi. Salgın sebebiyle öğrencilerin başvuruları otomatik olarak yapıldı. Öğrenciler bu sene ilk kez LGS’ye kendi okullarında girecek. Ancak zorunlu haller sebebiyle şehir değiştiren öğrenciler sınava nerede nasıl gireceklerini merak ediyor.

Farklı şehirde LGS’ye girilebilir mi? | Başka şehirde LGS’ye girmek için başvuru nasıl yapılır?

Öğrencilerin “Farklı şehirde LGS’ye girilebilir mi?” sorusunun cevabı LGS kılavuzunda yer alıyor. İşte, LGS kılavuzunda yer alan o madde:

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.