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Gıda Farklı lezzetli çorba tarifi | Peynirli ıspanak çorbası tarifi
Gıda

Farklı lezzetli çorba tarifi | Peynirli ıspanak çorbası tarifi

İçinizi ısıtacak, besleyici bir çorba tarifi mi arıyorsunuz? İşte, hem kolay hem leziz Ispanaklı peynirli çorba tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-11-28 17:34:00 -
Farklı lezzetli çorba tarifi | Peynirli ıspanak çorbası tarifi

Akşam yemeği için farklı bir çorba tarifi arayanlar sık sık 'Kolay farklı çorba tarifi' konusunu araştırıyor. İşte, dillere destan kıvamıyla iştahınızı açacak olan o tarifi...

Peynirli ıspanak çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 250 gram ıspanak
  • 2 adet soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 adet patates
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tutam muskat
  • 9 su bardağı sıcak tavuk suyu

Peynir topları için:

  • 100 gram beyaz peynir
  • 100 gram rendelenmiş kaşar peynir
  • 10 gram tereyağı
  • 1 yemek kaşığı pul biber

Peynirli ıspanak çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle ıspanakları güzelce yıkayın.

Soğan, sarımsak ve patatesleri rendeleyin.

Sıvı yağda soğan ve sarımsakları kavurun.

Rendelediğiniz patatesleri ve doğradığınız ıspanakları tencereye ilave edin.

Ardından sıcak suyu, tuzu ve muskatı ilave edin.

Bir başka kasede oda sıcaklığındaki tereyağını, beyaz peynir, rendelediğiniz kaşar peyniri ve pul biberi güzelce yoğurun. Ardından peynirden toplar hazırlayın.

Çorbayı servis ederken kaselere peynir toplarından ilave edin.

Afiyet olsun. 

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