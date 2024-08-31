Farklı ayakkabıları tercih edin! Böyle değil de bilekten bantlı ayakkabı alın diye uzman isim uyardı

Ayakkabı seçiminde olduğu gibi sandalet ve terlik seçiminde de ayak yapısı ve kullanım amacına uygun ürünler tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Celil Alemdar, “Dış ortamdaki ayak güvenliği, denge, stabilite gibi pek çok faktör dikkate alınarak ürün seçilmelidir. Aksi durumda yaralanma riski artabilir, sağlıksız ürüne bağlı olarak pek çok ayak hastalığı gelişebilir” dedi.

Bantları dar, sert ve sıkı olan sandalet ve ayakkabı modellerinin lokal doku ödemi ve nasır oluşumuna yol açabildiğini söyleyen Doç. Dr. Celil Alemdar, “Diyabetik hastalar ve lenf ödemli ayaklar, bu bakımdan daha çok risk altındadır. İnce derili, doku direnci düşük ayaklarda yara ve enfeksiyon gelişebilir. Tabanı ince ve sert olan ürünler, uzun süreli kullanımda topuk ödemi yapabilir. Halk arasında topuk dikeni olarak bilinen bu hastalık, hayat konforunu bozar ve aktiviteleri önemli ölçüde kısıtlar” dedi.

Ayaktaki yük dağılımıdengeli olmalı

Sandalet ve terlik seçiminde en önemli konulardan birinin ürünün ayağa tam oturması olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Alemdar, şu bilgileri verdi:

“Giyildiğinde yumuşak bir bandaj gibi ayağı kavraması, yürüme sırasında ayakla bütünlüğünü koruması ve kaymaması ürünün ideal ölçüde olduğunu gösterir. Ayağa iyi oturan ürünler, engebeli ve kaygan zeminlerde takılma, düşme, burkulma riskini azaltır. Bantların geniş ve yumuşak olması, lokal baskıyı ve ödem gelişmesini engeller. Bantların sayısı ve yoğunluğu azaldıkça ayak üzerine olan baskı da azalır. Bu da ayak için daha fazla ferahlık demektir ve terlemeyi minimal düzeye indirir. Ancak bantların çok az olması da stabilite sorunu oluşturabilir. Bu nedenle çok açık sandalet ya da terlikleri tercih edenlerin ayak bileğinden bantlı ürünleri almasında fayda vardır. Özellikle ayak deformitesi olanlar için bu yapıdaki ürünler idealdir. Böylece deformite üzerine bant baskısı olmaz. İdeal taban kalınlığı ve yumuşak döşeme ayak tabanı ödemini engeller. Tabanının ayak anatomisine uygun olması, ayağa temas eden bölümünün yumuşak olması, ayak iç arkını desteklemesi yük dağılımının dengeli olmasını sağlar. Belli noktalara aşırı yüklenmeyi engeller. Ürünün kaliteli olması, ayakla temas eden yüzeylerin alerjik olmaması, terleme ve koku yapmaması, bakteriler için ortam oluşturmaması, kaygan olmaması, içerdiği boya ve kimyasal içeriği cilde bulaştırmaması önemlidir.”