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"Farkındayız" projesi 40 bin gence ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığının film, oyun, müzik kliplerindeki olumsuz içerikler konusunda gençlerin farkındalığını arttırmak amacıyla hayata geçirdiği "Farkındayız" projesi kapsamında yaklaşık 40 bin gence eğitim verildi

06 Haziran 2019 Perşembe 11:44
"Farkındayız" projesi 40 bin gence ulaştı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının film, oyun ve müzik kliplerindeki olumsuz içerikler konusunda gençlerin farkındalığını arttırmak amacıyla hayata geçirdiği "Farkındayız" projesi kapsamında yaklaşık 40 bin gence eğitim verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşmenin özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen projenin eğitimleri sürdürülüyor.

Gençleri ve ebeveynleri sanal platformlarda karşı karşıya oldukları çevrimiçi taciz, siber zorbalık, propaganda, dini ve kültürel değerlere hakaret, şiddet ve cinsel içerikli yayınlar, internet bağımlılığı gibi riskler konusunda eğitimler veren Bakanlık, Türkiye genelinde düzenlediği seminerlerle 40 bin gence ulaşmayı başardı.

Gençlik merkezlerinde görev yapan gençlik liderlerine de "farkındalık" eğitimi verilerek projenin daha çok gence ulaşması hedefleniyor.


- İnternet sitesi oluşturuldu


Projeyle kapsamlı bir çalışma yapan bakanlık, genç potansiyeli yüksek olan ülkelere karşı planlı bir şekilde uygulanan bilinçaltı tahribatlarla, milli, manevi ve ahlaki değerlere zarar verdiği tespit edilen içeriklerin tüm detaylarını "www.farkindayiz.gov.tr" web sitesi üzerinden erişime açtı.

Sitede ayrıca, değerlere karşı olumsuz ögeler taşıyan içeriklerin gönderilebileceği bir ihbar hattı da oluşturuldu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:44
  1. "Farkındayız" projesi
  2. Gençlik ve Spor Bakanlığı

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