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Farkındalık için Sat Gölleri’nde kitap okudu

Mersinli doğasever Eda Gizli, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağcıların uğrak mekanı olan Sat Gölleri’nde farkındalık oluşturmak için kitap okudu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 08:51
Farkındalık için Sat Gölleri’nde kitap okudu

Mersinli doğasever Eda Gizli, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağcıların uğrak mekanı olan Sat Gölleri’nde farkındalık oluşturmak için kitap okudu.


Yüksekova ilçesi Doski bölgesinde bulunan Sat Gölleri, hemen hemen her hafta doğaseverleri ağırlıyor. Mersin’den Yüksekova ilçesine gelen Eda Gizli, Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü üyeleri ile birlikte Sat Gölleri’ni ve çevresindeki köyleri gezdi. Eda Gizli, farkındalık oluşturmak için Sat Gölleri’nde oturarak kitap da okudu.


Muhteşem bir doğa güzelliğine sahip olan Sat Gölleri karşısında kitap okuduğunu belirten Gizli, "İnan muhteşem bir doğası var. Yok böyle bişi, öncelikle dağlarını gezdik. İnanılması zor ama hala Sat Gölleri’nde bulunan kar tüneline girdik. Ve en sonunda Sat Gölleri’ne çıktık. Burada hem dinlendik hem de o temiz hava ve muhteşem doğa güzelliği karşısında herkesi buraya çekmek için farkındalık oluşturmak için kitabımızı okuduk. Bundan çok çok memnun olduk. Bizi buraya getirip bu güzellikleri bizimle paylaşan Kahraman Aytan hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.


Yüksekova’nın güzelliklerini dışarıdan gelen tüm dağcı ve doğaseverlere tanıtan Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü Başkanı Kahraman Aytan ise, "Amacımız şehrimizi, geleceğimiz olan doğamızın heba olmaması için turizmin uğrak mekanı olan Sat ve Doski bölgesini her zamanki gibi dışarıdan gelen dostlarımıza tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta Mersin’den arkadaşlar geldi. Gördükleri manzara karşısında hayran kaldılar. Sat Gölleri’ne herkesin gelmesi için arkadaşımız göller başında kitap okuyarak farkındalık yaptı. Bu bizim için çok önemli, çünkü bu bizim ve çocuklarımızın geleceği için yapılan bişi. Onun için herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 08:51
  1. doğa
  2. kitap

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