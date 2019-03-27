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Farkındalık için kitap okudular

Kahramanmaraş’ta Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler 15 dakika kitap okudu.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:51
Farkındalık için kitap okudular

Kahramanmaraş’ta Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler 15 dakika kitap okudu.


Kahramanmaraş’ta 55. Kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde sessiz kitap okuma etkinliği planlandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle etkinlik İl Müdürlüğü koridorunda gerçekleştirildi. Öğrenciler 15 dakikalığına farkındalık oluşturmak adına kitap okudu.


Etkinliğe Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve Kültür Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı, İdareciler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Biz toplum olarak okumayı az yapıyormuş gibi olsak da çok seyreden, az düşünen, az okuyan toplum haline dönüştürmek için özellikle medyadaki gelişmeler bizi öyle bir toplum haline dönüştürüyor. Kitabın yerini hiç bir şey tutmaz. İnşallah burada sembolik olarak yapacağımız bu okumayı, öğrencilerimizin hayatlarında alışkanlık haline getirmelerini ümit ediyorum" dedi.


Kendisinin kitap okumaya nasıl başladığını anlatan Yılmaz şunları kaydetti:


’’Bir öğretmenim özellikle orta ikinci sınıfta bana hediye etmiş olduğu bir kitapla ben kitap okumanın tadına vardım. O kitabı hala zaman zaman karıştırırım. O gün bugündür, okumasam yaşayamam diye düşünüyorum. Yatağımda, sağımda solumda mutlaka bir kaç kitap bulunur. Evde herkesin birbirini kitap okumaya teşvik etmesi gerekiyor. Telefonlar kapatılmalı ve 10 dakika, 15 dakika kitap okumaya ayrılmalıdır. Bu şekilde ailenin komple kültürünün değiştiğine ve geliştiğine komple şahit olacaksınız.’’


10 yıla aşkın süredir geleneksel olarak her yılın kütüphane haftasında sessiz kitap okuma saati gerçekleştirdiklerini belirten Kültür Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı, ’’Bu etkinlik farkındalık oluşturmak, sıradışı ifade etmek ve gündeme taşımak için yapılıyor. Yaradan rabbinin adıyla oku, diye başlayan vahiy doğrultusunda bir kez daha okumanın ve kütüphanenin önemine dikkat çekmek istiyoruz. Öğrencilerin olduğu gibi çocuklarında her ortamda en iyi alacağı şey örnek teşkil eden, ebeveyni, öğretmeni, idarecisidir. Günün önemine binaen bir kez daha hatırlatalım, hayatımızda bir nebzede olsa,neye ilgi duyuyorsak, ihtiyaç hissediyorsak, kendimizi zorlamadan az da olsa okuyalım’’ diye konuştu.


Konuşmaların ardından etkinlik için hazırlanan öğrenciler haftanın önemini anlatan şiirler okudu. Şiirlerin okunmasının ardından herkes 15 dakikalık kitap okuma etkinliğini gerçekleştirdi. Kitap okumanın ardından program sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:51
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