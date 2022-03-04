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Spor Farke boşa çıktı, Beşiktaş düğmeye bastı!
Spor

Farke boşa çıktı, Beşiktaş düğmeye bastı!

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve son olarak Türkiye Kupası'ndan da elenen Beşiktaş, Önder Karaveli ile sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Rusya'da boşa çıkan Farke ile tekrar temasa geçen Siyah-Beyazlılar bu sefer Alman hocayı takımın başına getirmek istiyor

Yeniakit Publisher
2022-03-04 11:34:00 - 2022-03-04 12:19:26
Farke boşa çıktı, Beşiktaş düğmeye bastı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yönetim içindeki muhalefet nedeniyle Şenol Güneş'ten vazgeçmek zorunda kaldı. Rusya Ligi takımlarından Krasnodar ile yolları ayıran Alman çalıştırıcı Daniel Farke ilk alternatif haline geldi. 

Sportif direktör Ceyhun Kazancı ise teknik direktör arayışlarını sıklaştırdı. Fotomaç'ta yer alan haberde, Kazancı son olarak iki Alman teknik adam Jens Keller ve Hannes Wolf ile birer görüşme yapmıştı.

Alman disiplini ve oyun anlayışının Beşiktaş'a uygun olduğunu düşünen yönetimin beklentileri karşısında Kazancı'nın önüne iki alternatif daha çıktı.

Bunlar Rusya'daki takımlarından ayrılan Markus Gisdol ile Daniel Farke. Farke ismi daha önce Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonucunda gündeme geldi. Ancak iki taraf arasında anlaşma olmadı. Alman teknik adam daha sonra Rusya'nın Krasnodar takımıyla anlaştı. Ancak Rusya'nın başlattığı savaş sonrası ülkeden ayrıldı. Yönetimin sezon sonunda ilk olarak Farke ile görüşeceği belirtildi.

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