Fark edince gözlerine inanamadılar! Denizden bakın ne çıktı
Kırklareli'nde bir garip kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, açıkta yüzdüğünü fark ettikleri karaca için seferber oldu.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki İğneada beldesinde, bir garip kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, açıkta yüzdüğünü fark ettikleri karaca için seferber olduğu kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı. Ekiplerin denizden çıkardığı karacanın sağlıklı olduğu anlaşıldıktan sonra doğal yaşam alanına götürülerek özgür bırakıldı.
Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi sahili açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yüzerken gördükleri karacayı bota alıp, kıyıya çıkardı.
Doğal yaşam alanına salındı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'na götürülerek, doğal yaşam alanına salındı.