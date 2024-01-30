Fark atan roka: evinde süt kadar beyaz dişlere saniyelerden sonra sahip ol! En çok bu 2023 yılında kullanıldı

Zamanla sararan dişleri beyazlaştırmak için doğal yöntemler tercih etmek pratik bir seçim oluyor. Peki evde doğal ve pratik yöntemlerle dişler nasıl beyazlatılır? İşte evde pratik 5 diş beyazlatma yöntemi...

Dişlerimiz birden fazla etkiyle zamanla matlaşarak, parlaklığını ve beyazlığını kaybedebilir. Özellikle tüketilen bazı yiyecek ve içecekler, dişlerin lekelenmesine, plak oluşumuna ve dolayısıyla da beyazlığını kaybederek sarı renkte görünmesine yol açabilir. Sağlıkla parıldayan beyaz dişlerle ağız bakımına önem vermek, çekici ve özgüveni yüksek bir gülümsemeye sahip olmanı da sağlar. Herkesin doğuştan gelen bir diş rengi olsa da, dişleri birkaç ton daha beyazlaştırmak mümkün. Peki evde doğal ve pratik yöntemlerle dişler nasıl beyazlatılır? İşte evde pratik 5 diş beyazlatma yöntemi...

1. KABARTMA TOZU VE LİMON

Evde diş beyazlatmak dendiğinde akla ilk gelen ve en çok bilinen yöntem budur. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1-2 yemek kaşığı limon suyunu kabın içerisinde iyice köpürene kadar karıştırın. Dişlerinizi diş fırçası ve bu karışımı kullanarak 2 dakika fırçaladıktan sonra ağzınızı çalkalayabilirsiniz. Asidik bir karışım olduğu için haftada 1, en fazla 2 kere kullanılması önerilir.

2. ELMA SİRKESİ VE TUZ

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Tuz ve sirkenin de temizleyici ve beyazlatıcı özelliği bilinir. 1 çay kaşığı tuz (mümkünse himalaya), 1 tatlı kaşığı elma sirkesini tuz eriyinceye kadar karıştırın. Dilerseniz içine az miktar karbonat da ekleyebilirsiniz. Dişlerinizi bu karışımla her gün fırçaladığınızda bir hafta sonra renginin açılmaya başladığını görebilirsiniz.

3. MUZ KABUĞU

Potasyum ve magnezyum zengini muzun kabuğunun diş beyazlatmadaki gücü gerçekten şaşırtıcı. Dişlerinizi önce normal diş macunu ile fırçalayın. Sonra muz kabuğuyla dişlerini 2-3 dakika ovalayın. Ardından temiz diş fırçasıyla tekrar fırçalayıp kalıntılardan arındırın.

4. PORTAKAL VE ADAÇAYI

Adaçayının antiseptik özelliği, portakalın C vitaminiyle birleşerek mikropları temizleyip dişleri beyazlatır. İnce döverek toz hâline getirdiğiniz kuru adaçayı yapraklarını portakal kabuğu rendesiyle karıştırın. İçine birkaç damla portakal sıkın. Bu karışımla dişlerinizi fırçalayabilirsin.

5. NANE, TARÇIN VE KARBONAT

Hem dişlerinizi tüm bakterilerden arındıracak hem de beyazlamasına yardım edecek bu kür için; 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı havanda dövülerek öğütülmüş nane ve 1 çay kaşığı tarçını karıştırın. Haftada 2 kez bu karışımla dişlerinizi düzenli fırçaladığınızda beyazladığını rahatlıkla görebilirsiniz.

6.ROKA

Bu sebzelerin başında gelen roka demir ve kalsiyum açısından zengindir. Kalsiyum, dişlerin yapısını güçlendirirken, demir, ağız içindeki doku sağlığını destekler. Aynı zamanda, yeşil yapraklı sebzeler folat adı verilen B vitamini türüyle doludur.