Farenjit nedir? Neden olur? Faranjit belirtileri nelerdir?

Boğazda birçok nedenden dolayı oluşan iltihaplanmanın genel ismi Faranjit’tir. Boğazinizda ani yanma, yutkunurken oluşan ağrı, ses kısıklığı, ağız kokusu gibi bir çok belirti ile kendini farkettiren farenjitin %90’ı viral nedenlerden kaynaklanırken çok az kısmı bakteriler nedeniyle oluşmaktadır. Peki Faranjit belirtileri nelerdir? Faranjit nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...

Özellikle 4-7 yaş arası çocuklarda sık görülen farenjit, bir yaşın altındakilerde nadiren görülürken, belirtileri hastalığın nedenlerine göre değişmektedir. Bakterilerin sebep olduğu farenjitte belirtiler genellikle daha ağır seyretmektedir. Çoğu farenjit vakası birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir. Faranjit tedavisi daha çok belirtilere yöneliktir. Farenjit tedavisinde antibiyotikler ancak bakteriyel enfeksiyon kaynaklı boğaz ağrısı

Faranjit nedir?

Farenjit, boğazın arka kısmında bulunan farenksin iltihaplanması durumudur. Geniz akıntısı, boğazda kızarma, kaşıntı ve yutma güçlüğüne neden olur. Boğaz kültürlerinden genellikle bir sonuç alınmaz ama bademcikler ve diğer dokular şişerek rahatsızlığa neden olurlar. Geniz akıntısı tedavi edildiğinde bu olay da ortadan kalkar. Ayrıca meslek hastalığı olarak, sesini çok ya da yüksek perdeden kullanması gereken insanlarda ya da tozlu ve kimyasal buharlara maruz ortamlarda çalışanlarda kronik boğaz ağrısı olabilir. Ayrıca reflü hastalığı da benzer yakınmalara sebep olabilmektedir.

Farenjitin belirtileri 2 temel başlığa ayrılır.

Akut farenjit belirtileri:

Boğaz ağrısı

Yutkunurken veya konuşurken zorlanma ve ağrı

Boyunda veya boğazda şişmiş, iltihaplı lenf bezleri

Bademciklerde şişme ve kızarıklık

Ses kısıklığı

Boğazın arkasında beyaz veya gri lekeler.

Kronik farenjit belirtileri

Boğazda rahatsızlık veya ağrı

Öksürük

Ses kısıklığı

Boğazda gıdıklanma ve kaşıntı

Boğaza takılmış bir şey hissi

Yutkunma güçlüğü

Şarkı söyleyen veya fazla konuşan kişilerde daha sık görülen ses yorgunluğu

Baş ağrısı

Ateş

Boğaz ağrısı, farenjitin karakteristik semptomudur ve – bazı durumlarda – tek semptom olabilir. Yaygın olarak, farenjit, soğuk algınlığı veya grip gibi altta yatan bir durumdan kaynaklanır. Bu durumda, bu saydığımız belirtilere ateş, öksürük veya burun akıntısı da eşlik edebilir.

Farenjitin nedenleri 2 temel başlığa ayrılır

Akut faranjit nedenleri:

Genellikle grip veya nezle gibi viral enfeksiyonlar sonucu oluşur.

Beta mikrobu, herpes mikrobu (uçuk virüsü), zona, cinsel yolla bulaşan gonore (bel soğukluğu), difteri gibi daha nadir hastalıklar da akut farenjite neden olabilir.

Bu nedenle doktora başvurmadan uygulanan tedaviler hastalıkların bazı bulgularının gizlenmesine ve yanlış tedaviye sebep olabilmektedir.

Kronik faranjit nedenleri:

Sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında, kronik burun tıkanıklığı

Aşırı sigara ve alkol tüketimi

Kronik sinüzitlerde oluşan geniz akıntısı

Aşırı sıcak ve soğuk gıdaların sıkça tüketilmesi

Kuru ve kirli hava

Kronik diş ve diş eti enfeksiyonları

Sıkça yapılan tik şeklindeki boğaz temizleme alışkanlıkları

Kalabalık ortamlarda, yoğun klima kullanılan alanlarda çalışmak

Kirli havası olan kapalı alanlarda uzun süre çalışmak

Sesi yoğun ya da yüksek perdeden kullanmak akut veya kronik farenjite neden olabilir.

Ancak bunlar dışında frengi, verem, cüzzam ve bazı kronik romatizmal hastalıklar da kronik faranjite yol açabilmektedir. Bu sebeple farenjit belirtileri farkedildiğinde doğru teşhis ve tedavi için bir doktora muayene olmak gerekir.

Farenjit tedavisi

Çoğu farenjit vakası, bir hafta veya daha kısa sürede tedavi olmadan iyileşir. Antibiyotikler viral enfeksiyonların neden olduğu farenjit vakalarında yardımcı değildir. Bakteriyel enfeksiyon sonucu oluşan farenjit tedavisinde kullanılabilir. Farenjit çoğu zaman reçetesiz ürünler yardımıyla tedavi edilebilir.

Eğer farenjitiniz virüs kaynaklıysa belirtileri azaltmak ve kontrol altına almak için çeşitli evde uygulayabileceğiniz bir kaç tedavi yöntemi vardır:

Dehidrasyonu (sıvı kaybını) önlemek için bol miktarda sıvı içmek

Ilık et suyuna çorba içmek

Ilık tuzlu su ile gargara (8 bardak suya 1 çay kaşığı tuz)

Nem aygıtı kullanmak

Kendinizi daha iyi hissedene kadar dinlenmek

Ağrı ve ateş için, asetaminofen (Tylenol) veya ibuprofen (Advil) gibi reçetesiz ilaçlar kullanmak. Ayrıca boğaz pastilleri boğaz ağrısını ya da kaşıntısını rahatlatabilir.

Farenjitte antibiyotik tedavisi

Antibiyotikler viral farenjitlere karşı etkisizdir, ancak bakteriyel enfeksiyonu olanlar için reçete edilebilirler. Doktorlar, her zaman etkili olmadıkları ve yan etkilere neden olabildikleri için bakteriyel farenjit için antibiyotik reçete etmek konusunda isteksizdirler. Antibiyotik yazmadan önce “Centor kriterleri” olarak bilinen bir test kullanmak isteyebilirler. Bu testte şunlara bakılır:

Bademcikler üzerinde iltihap

Boyunda ağrılı veya hassas bezeler

Öksürük olmaması

Ateş

Bu belirtilerin üçü veya daha fazlası mevcutsa, antibiyotik reçete edilir. Ancak iki veya üç gün sonrasında eğer semptomlar ortadan kalkmamışsa veya daha da kötüye gitmişse kullanılmaya başlanması önerilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, amoksisilin ve penisilin, streptokok kaynaklı boğaz ağrısı için en sık reçete edilen antibiyotiklerdir.

Faranjite ne iyi gelir?