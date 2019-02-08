Farenjit nedir? Neden olur? Faranjit belirtileri nelerdir?
Boğazda birçok nedenden dolayı oluşan iltihaplanmanın genel ismi Faranjit’tir. Boğazinizda ani yanma, yutkunurken oluşan ağrı, ses kısıklığı, ağız kokusu gibi bir çok belirti ile kendini farkettiren farenjitin %90’ı viral nedenlerden kaynaklanırken çok az kısmı bakteriler nedeniyle oluşmaktadır. Peki Faranjit belirtileri nelerdir? Faranjit nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...08 Şubat 2019 Cuma 22:29
Boğazda birçok nedenden dolayı oluşan iltihaplanmanın genel ismi Faranjit’tir. Boğazinizda ani yanma, yutkunurken oluşan ağrı, ses kısıklığı, ağız kokusu gibi bir çok belirti ile kendini farkettiren farenjitin %90’ı viral nedenlerden kaynaklanırken çok az kısmı bakteriler nedeniyle oluşmaktadır. Peki Faranjit belirtileri nelerdir? Faranjit nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...
Özellikle 4-7 yaş arası çocuklarda sık görülen farenjit, bir yaşın altındakilerde nadiren görülürken, belirtileri hastalığın nedenlerine göre değişmektedir. Bakterilerin sebep olduğu farenjitte belirtiler genellikle daha ağır seyretmektedir. Çoğu farenjit vakası birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir. Faranjit tedavisi daha çok belirtilere yöneliktir. Farenjit tedavisinde antibiyotikler ancak bakteriyel enfeksiyon kaynaklı boğaz ağrısı
Faranjit nedir?
Farenjit, boğazın arka kısmında bulunan farenksin iltihaplanması durumudur. Geniz akıntısı, boğazda kızarma, kaşıntı ve yutma güçlüğüne neden olur. Boğaz kültürlerinden genellikle bir sonuç alınmaz ama bademcikler ve diğer dokular şişerek rahatsızlığa neden olurlar. Geniz akıntısı tedavi edildiğinde bu olay da ortadan kalkar. Ayrıca meslek hastalığı olarak, sesini çok ya da yüksek perdeden kullanması gereken insanlarda ya da tozlu ve kimyasal buharlara maruz ortamlarda çalışanlarda kronik boğaz ağrısı olabilir. Ayrıca reflü hastalığı da benzer yakınmalara sebep olabilmektedir.
Farenjitin belirtileri 2 temel başlığa ayrılır.
Akut farenjit belirtileri:
- Boğaz ağrısı
- Yutkunurken veya konuşurken zorlanma ve ağrı
- Boyunda veya boğazda şişmiş, iltihaplı lenf bezleri
- Bademciklerde şişme ve kızarıklık
- Ses kısıklığı
- Boğazın arkasında beyaz veya gri lekeler.
Kronik farenjit belirtileri
- Boğazda rahatsızlık veya ağrı
- Öksürük
- Ses kısıklığı
- Boğazda gıdıklanma ve kaşıntı
- Boğaza takılmış bir şey hissi
- Yutkunma güçlüğü
- Şarkı söyleyen veya fazla konuşan kişilerde daha sık görülen ses yorgunluğu
- Baş ağrısı
- Ateş
Boğaz ağrısı, farenjitin karakteristik semptomudur ve – bazı durumlarda – tek semptom olabilir. Yaygın olarak, farenjit, soğuk algınlığı veya grip gibi altta yatan bir durumdan kaynaklanır. Bu durumda, bu saydığımız belirtilere ateş, öksürük veya burun akıntısı da eşlik edebilir.
Farenjitin nedenleri 2 temel başlığa ayrılır
Akut faranjit nedenleri:
- Genellikle grip veya nezle gibi viral enfeksiyonlar sonucu oluşur.
- Beta mikrobu, herpes mikrobu (uçuk virüsü), zona, cinsel yolla bulaşan gonore (bel soğukluğu), difteri gibi daha nadir hastalıklar da akut farenjite neden olabilir.
Bu nedenle doktora başvurmadan uygulanan tedaviler hastalıkların bazı bulgularının gizlenmesine ve yanlış tedaviye sebep olabilmektedir.
Kronik faranjit nedenleri:
- Sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında, kronik burun tıkanıklığı
- Aşırı sigara ve alkol tüketimi
- Kronik sinüzitlerde oluşan geniz akıntısı
- Aşırı sıcak ve soğuk gıdaların sıkça tüketilmesi
- Kuru ve kirli hava
- Kronik diş ve diş eti enfeksiyonları
- Sıkça yapılan tik şeklindeki boğaz temizleme alışkanlıkları
- Kalabalık ortamlarda, yoğun klima kullanılan alanlarda çalışmak
- Kirli havası olan kapalı alanlarda uzun süre çalışmak
- Sesi yoğun ya da yüksek perdeden kullanmak akut veya kronik farenjite neden olabilir.
Ancak bunlar dışında frengi, verem, cüzzam ve bazı kronik romatizmal hastalıklar da kronik faranjite yol açabilmektedir. Bu sebeple farenjit belirtileri farkedildiğinde doğru teşhis ve tedavi için bir doktora muayene olmak gerekir.
Farenjit tedavisi
Çoğu farenjit vakası, bir hafta veya daha kısa sürede tedavi olmadan iyileşir. Antibiyotikler viral enfeksiyonların neden olduğu farenjit vakalarında yardımcı değildir. Bakteriyel enfeksiyon sonucu oluşan farenjit tedavisinde kullanılabilir. Farenjit çoğu zaman reçetesiz ürünler yardımıyla tedavi edilebilir.
Eğer farenjitiniz virüs kaynaklıysa belirtileri azaltmak ve kontrol altına almak için çeşitli evde uygulayabileceğiniz bir kaç tedavi yöntemi vardır:
- Dehidrasyonu (sıvı kaybını) önlemek için bol miktarda sıvı içmek
- Ilık et suyuna çorba içmek
- Ilık tuzlu su ile gargara (8 bardak suya 1 çay kaşığı tuz)
- Nem aygıtı kullanmak
- Kendinizi daha iyi hissedene kadar dinlenmek
- Ağrı ve ateş için, asetaminofen (Tylenol) veya ibuprofen (Advil) gibi reçetesiz ilaçlar kullanmak. Ayrıca boğaz pastilleri boğaz ağrısını ya da kaşıntısını rahatlatabilir.
Farenjitte antibiyotik tedavisi
Antibiyotikler viral farenjitlere karşı etkisizdir, ancak bakteriyel enfeksiyonu olanlar için reçete edilebilirler. Doktorlar, her zaman etkili olmadıkları ve yan etkilere neden olabildikleri için bakteriyel farenjit için antibiyotik reçete etmek konusunda isteksizdirler. Antibiyotik yazmadan önce “Centor kriterleri” olarak bilinen bir test kullanmak isteyebilirler. Bu testte şunlara bakılır:
- Bademcikler üzerinde iltihap
- Boyunda ağrılı veya hassas bezeler
- Öksürük olmaması
- Ateş
Bu belirtilerin üçü veya daha fazlası mevcutsa, antibiyotik reçete edilir. Ancak iki veya üç gün sonrasında eğer semptomlar ortadan kalkmamışsa veya daha da kötüye gitmişse kullanılmaya başlanması önerilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, amoksisilin ve penisilin, streptokok kaynaklı boğaz ağrısı için en sık reçete edilen antibiyotiklerdir.
Faranjite ne iyi gelir?
- Günlük olarak 3-4 fincan kadar adaçayı içebilirsiniz. Adaçayının antiseptik özellikler göstermesi nedeniyle hızlı bir şekilde iyileşmeyi sağlar.
- Faranjit hastalığı boğazda kaşınma ve kuruluğa neden olur. Bu nedenle bu hastalar uyumaya çalıştıklarında büyük sıkıntılar çekerler. Özellikle boğaz kuruluğu nedeniyle rahat uyuyamama sorunu oluşur. Hastanın baş ucunda bir bardak ılık su bulundurmak iyi olacaktır. Boğaz kuruluğu nedeniyle gece uyanan hasta ılık su içerek rahatlayabilir.
- Faranjit hastalığı için diğer önemli bir öneri hastanın bol bol sıvı tüketmesidir. Bu konuda dikkat edilecek konu tüketilecek sıvının soğuk yada sıcak olmaması, ılık olmasıdır. Bu öneri aslına bakılırsa genel anlamda boğaz hastalıklarına karşı önerilmektedir.
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