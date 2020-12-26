Farenjit neden olur, belirtileri nelerdir? Farenjite neler iyi gelir?

Farenjit, burun ve ağzın arka duvarında bulunan yutak mukozasının iltihaplanmasına denir. Halk arasında boğaz iltihaplanması olarak da bilinir. Üst solunum yoluyla boğaza bulaşan virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonundan kaynaklı ortaya çıkar. Farenjit, bulaşıcı olması sebebiyle ciddi bir sağlık sorunudur. Gribal enfeksiyonların sıklıkla yaşandığı kış ayları dışında yaz aylarında da görülebilmektedir. Peki farenjit neden olur, belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Farenjit neden olur?

Ağır iltihaplı enfeksiyon hastalıkları, kronik virüs hastalıkları, yüksek sesle konuşma, hava kuruluğu, yemek borusu kanseri, ağız tümörleri, sigara ve sürekli tozlu havaya maruz kalma gibi durumlar farenjit hastalığına neden olur. Ayrıca kızamık, suçiçeği, boğmaca ve influenza virüsü de farenjit yaşanmasına yol açabilmektedir.

Farenjit belirtileri nelerdir?

- Boğaz ağrısı

- Burun akıntısı

- Öksürük

- Yutkunmada zorlanma

- Yüksek ateş

- Titreme

- Halsizlik

- Ses kısıklığı

- Kas ağrıları

- Koyu renkli balgam

- Lenf bezlerinin şişmesi

Farenjite iyi gelen doğal kürler

- Kırmızı biber

Farenjit hastalığında etkili olan doğal tedavi yöntemlerinden biri kırmızı biberdir. Kırmızı biberde bulunan anti-enflamatuar maddesi iltihap giderici özelliğe sahiptir. Bir su bardağı sıcak suya 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber ve yarım yemek kaşığı limon suyu koyup iyice karıştırın. Daha sonra bu karışımı gargara olarak kullanın.

- Zerdeçal

Bir diğer etkili olan doğal tedavi yöntemi de zerdeçaldır. İltihap söktürücü özelliği olan zerdeçalın tozunu ve bir çay kaşığı tuzu bir bardak sıcak suyun içine koyup iyice karıştırın. Bu karışımı da gargara yaparak uygulayın.