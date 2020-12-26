  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Farenjit neden olur, belirtileri nelerdir? Farenjite neler iyi gelir?
Sağlık

Farenjit neden olur, belirtileri nelerdir? Farenjite neler iyi gelir?

Boğaz ağrısı, boğaz kaşıntısı ve ilerleyen zamanlarda yutkunma güçlüğüne yol açan farenjit, özellikle kış aylarında artış gösterir. Sürekli öksürüğe yol açtığından günlük yaşamı olumsuz etkiler. Peki farenjit neden olur? Belirtileri nelerdir? Farenjite neler iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 02:37:00 -
Farenjit neden olur, belirtileri nelerdir? Farenjite neler iyi gelir?

Farenjit, burun ve ağzın arka duvarında bulunan yutak mukozasının iltihaplanmasına denir. Halk arasında boğaz iltihaplanması olarak da bilinir. Üst solunum yoluyla boğaza bulaşan virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonundan kaynaklı ortaya çıkar. Farenjit, bulaşıcı olması sebebiyle ciddi bir sağlık sorunudur. Gribal enfeksiyonların sıklıkla yaşandığı kış ayları dışında yaz aylarında da görülebilmektedir. Peki farenjit neden olur, belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Farenjit neden olur?

Ağır iltihaplı enfeksiyon hastalıkları, kronik virüs hastalıkları, yüksek sesle konuşma, hava kuruluğu, yemek borusu kanseri, ağız tümörleri, sigara ve sürekli tozlu havaya maruz kalma gibi durumlar farenjit hastalığına neden olur. Ayrıca kızamık, suçiçeği, boğmaca ve influenza virüsü de farenjit yaşanmasına yol açabilmektedir.

Farenjit belirtileri nelerdir?

- Boğaz ağrısı

- Burun akıntısı

- Öksürük

- Yutkunmada zorlanma

- Yüksek ateş

- Titreme

- Halsizlik

- Ses kısıklığı

- Kas ağrıları

- Koyu renkli balgam

- Lenf bezlerinin şişmesi

Farenjite iyi gelen doğal kürler

- Kırmızı biber

Farenjit hastalığında etkili olan doğal tedavi yöntemlerinden biri kırmızı biberdir. Kırmızı biberde bulunan anti-enflamatuar maddesi iltihap giderici özelliğe sahiptir. Bir su bardağı sıcak suya 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber ve yarım yemek kaşığı limon suyu koyup iyice karıştırın. Daha sonra bu karışımı gargara olarak kullanın.

- Zerdeçal

Bir diğer etkili olan doğal tedavi yöntemi de zerdeçaldır. İltihap söktürücü özelliği olan zerdeçalın tozunu ve bir çay kaşığı tuzu bir bardak sıcak suyun içine koyup iyice karıştırın. Bu karışımı da gargara yaparak uygulayın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok konuşulacak Karadeniz iddiası! İlki teslim edildi
Dünya

Çok konuşulacak Karadeniz iddiası! İlki teslim edildi

Rusya'nın ilk 5. nesil savaş uçağı olma özelliğini taşıyan Su-57 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Seri üretim bandından çıkan ilk Su-5..
Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?
Biyografi

Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?

Engin Nurşani kimdir? Bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören ünlü Türk halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti. Engin Nur..
Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar
Gündem

Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar

Alman basını, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil" değerlendirmesinde bulundu.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay