  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Farelere yasal hak: Sebepsiz öldürene hapis cezası!
Dünya

Farelere yasal hak: Sebepsiz öldürene hapis cezası!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 10:01:00 - 2023-09-22 10:02:17
Farelere yasal hak: Sebepsiz öldürene hapis cezası!

İspanya'da onaylanan yeni yasaya göre fareler dahil omurgalı bir hayvana vurmak, yaralamak veya öldürmek hapis veya para cezasıyla cezalandırılacak.

İspanya'da onaylanan yeni yasaya göre fareler dahil omurgalı bir hayvana vurmak, yaralamak veya öldürmek hapis veya para cezasıyla cezalandırılacak.

İspanya Kongresi tarafından onaylanan ceza kanununda yapılan değişiklik, evcil olmayan omurgalı bir hayvanın ölümüne neden olan kişiye "altı ila 18 ay hapis veya 18 ila 24 ay kamu hizmeti cezası" öngörüyor.

Omurgalı hayvan kategorisi, omurgası ve kafatası bulunan bir iskelete sahip olan herhangi bir hayvanı içeriyor; dolayısıyla bir balığı, fareyi, köpeği veya kertenkeleyi öldürmek de aynı şekilde cezalandırılıyor.

Bahçeye giren yılanı öldürmek de bu kurala göre altı ila on sekiz ay arasında hapis cezası gerektiriyor.

Değişiklik aynı zamanda eve giren bir fare veya sıçanın vurulup öldürülmediği ancak veteriner müdahalesi gerektiren yaralanmalara neden oldunduğu takdirde polise ihbarda bulunulursa 3 ila 12 ay arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabileceği anlamına da geliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaralama olmaksızın kötü muamelede de “bir aydan iki aya kadar para cezası veya bir günden otuz güne kadar kamu hizmeti cezası” uygulanacak.

Yani köpeğinin tasmasından çeken ya da kötü konuşan kişi, cezayla yüzyüze gelebilir.

ABD'li şirketten tuhaf çıkış: Altın fiyatlarının yükselişinin arkasında Türkiye var
ABD'li şirketten tuhaf çıkış: Altın fiyatlarının yükselişinin arkasında Türkiye var

Ekonomi

ABD'li şirketten tuhaf çıkış: Altın fiyatlarının yükselişinin arkasında Türkiye var

İzmir'de korkunç olay! Mezarlıktan tuhaf sesler gelince...
İzmir'de korkunç olay! Mezarlıktan tuhaf sesler gelince...

Yerel

İzmir'de korkunç olay! Mezarlıktan tuhaf sesler gelince...

AK Partili milletvekilinden tuhaf çıkış! Senin ağzın ne söylüyor böyle bacım! Duyanın ağzı açık kaldı
AK Partili milletvekilinden tuhaf çıkış! Senin ağzın ne söylüyor böyle bacım! Duyanın ağzı açık kaldı

Siyaset

AK Partili milletvekilinden tuhaf çıkış! Senin ağzın ne söylüyor böyle bacım! Duyanın ağzı açık kaldı

Hep şikayet ettiğiniz "eş dırdırı" hayatınızı kurtarabilir! Nasıl mı? İşte tuhaf olaylar
Hep şikayet ettiğiniz "eş dırdırı" hayatınızı kurtarabilir! Nasıl mı? İşte tuhaf olaylar

Gündem

Hep şikayet ettiğiniz "eş dırdırı" hayatınızı kurtarabilir! Nasıl mı? İşte tuhaf olaylar

Her gün yeni tuhaflık! Ev sahibinin yaptıklarını duyunca hayrete düşeceksiniz
Her gün yeni tuhaflık! Ev sahibinin yaptıklarını duyunca hayrete düşeceksiniz

Gündem

Her gün yeni tuhaflık! Ev sahibinin yaptıklarını duyunca hayrete düşeceksiniz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23