“Fareler Çöp Çukur ve Çamurlu yerleri çok seviyor” CHP’li belediyeyi fareler basmıştı! Belediye açıklama yaptı

İstanbul Esenyurt’ta bir mahalleyi dev fareler bastı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yapımı süren parktaki kazı sırasında yer altında yuva yapan fare ve kemirgenler yüzeye çıktı.

Telefonla kaydedilen ve farelerin yüzeye çıktığı ana ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

'Söz konusu yerde herhangi bir olumsuz durum kalmamıştır'

Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Barbaros Hayrettin Paşa Mahallemizde yapımı süren parktaki kazı sırasında yer altında yuva yapan farelerin yüzeye çıktığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştır. Bu durum üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kazı bölgesine geçerek ilaçlama çalışması gerçekleştirmiştir. Söz konusu yerde herhangi bir olumsuz durum kalmamıştır. Halk ve çevre sağlığı için ilçemizin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."