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Yaşam Fare kediyi kovaladı! Görenler gözlerine inanamadı..
Yaşam

Fare kediyi kovaladı! Görenler gözlerine inanamadı..

Afyonkarahisar'da bir vatandaş sosyal medya hesabından farenin kediyi kovaladığı anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntüyü görenler gözlerine inanamadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 23:12:00 -
Fare kediyi kovaladı! Görenler gözlerine inanamadı..

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir farenin kediyi kovaladığı anlar görenleri hayrete düşürdü.

Seyir halindeki otomobilinde farenin kediyi kovaladığını fark eden vatandaş aracını durdurarak o anları amatör kamerası ile kaydetti.

Bir süre kaçıp avından vazgeçti

Kayda alınan görüntüde yemek için yaklaştığı fare tarafından kovalanan kedinin kaçışını görenler gözlerine inanamadı.

Görüntülerde fare kendisini yemek isteyen kediyi, bir süre saldırı girişiminde bulunarak kovaladı. Kendi etrafında daire çizerek fareden kaçan kedi, yorularak avından vazgeçti.

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