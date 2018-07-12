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Fard: Hedefimiz 30 milyar dolar dış ticaret hacmi

İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard, Türkiye'yle 12 milyar dolar olan ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:43
Fard: Hedefimiz 30 milyar dolar dış ticaret hacmi

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen "İran Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı. Fard, iki ülke arasında 600 kilometre sınır bulunduğunu, İran'a komşu 15 ülke arasında en önemlisinin Türkiye olduğunu söyledi.

İranlı turistlerin birinci tercihinin Türkiye olduğuna işaret eden Fard, her yıl Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısının arttığını vurguladı. 

Türkiye özel sektörünün güçlü ve tecrübeli olduğunu belirten Fard, "İran olarak biz de özel sektörle ilgili gelişmelere imza atıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 12 milyar dolar. Bu, özel sektörlerin karşılıklı iş birliğiyle çok rahat bir şekilde 2-3 katına çıkabilir. İki ülke olarak hedefimiz 30 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak" dedi. 

İki ülke arasında milli para birimleriyle ticaret yapmak için girişimlerde bulunulduğunu belirten Fard, bunun kısa zamanda çözüleceğinin altını çizdi. 

İZTO Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu da İran turizm pazarında Ege Bölgesi'nin 330 milyon dolarlık payı bulunduğunu söyledi.

İran ile Türkiye'nin karşılıklı ticaretin yanı sıra turizm konusunda da büyük bir iş birliği potansiyeli bulunduğuna işaret eden Elmasoğlu, şunları söyledi:

"2014 yılında ülkemizi ziyaret eden İranlı sayısı 1,6 milyon iken, 2017 yılında 2,5 milyon olmuştur. Yapılan değerlendirmeler 2018 yılında İranlı turist sayısının 3 milyonu aşacağı yönünde. Turizm konusunda iş birliği yapmamız son derece önemli."

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:43
  1. Türkiye
  2. İran
  3. Ankara
  4. İzmir

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