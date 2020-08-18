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Aktüel Farah Zeynep Abdullah, doğum gününü hasta çocuklar için bağışladı
Aktüel

Farah Zeynep Abdullah, doğum gününü hasta çocuklar için bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:55:24 -
Farah Zeynep Abdullah, doğum gününü hasta çocuklar için bağışladı

İSTANBUL (AA) - Bir Dilek Tut Derneği'nin (Make-A-Wish Türkiye) geçen ay başlattığı Wish Talks'un bugünkü canlı yayın konuğu oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu.

Zorlu hastalıklarla mücadele eden çocuklara bağış toplamak için Instagram üzerinden yapılan etkinliğin moderatörlüğünü Süper FM Müzik Direktörü Duygu Atakan üstlendi.

Farah Zeynep Abdullah, canlı yayında doğum gününü, "Wilms tümörü" hastası 12 yaşındaki Gülten ve onun gibi hastalıklarla mücadele eden çocuklara bağışladı.

Bu kapsamda, internet üzerinden bir hesap oluşturularak, Abdullah'a doğum günü hediyesi almak yerine hasta çocuklar için bu hesaba bağış yapılması istendi.

Hasta olan çocuklara sorulan "En sevdiğin hobi nedir?", "En sevdiğin oyun nedir?", "En sevdiğin yemek nedir?", "En sevdiğin dizi ve film nedir?" gibi soruların yöneltildiği 17 Ağustos 1989 doğumlu oyuncuya anneannesi Saadet Hanım da eşlik etti.

Abdullah, çocukları çok sevdiğine dikkati çekerek, "Bir çocuğun hayali bütün dünyayı etkileyen bir şey. Çocuklara hayal edebilme mutluluğunu vermemiz gerekiyor. Onlarla ilgilenmemiz iyi nesiller yetiştirmemiz adına çok önemli bir şey." dedi.

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