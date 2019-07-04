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Far Hastanesi personeli mangal partisinde stres attı

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi çalışanları, yönetim tarafından organize edilen mangal partisinde bir araya geldiler.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
Far Hastanesi personeli mangal partisinde stres attı

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi çalışanları, yönetim tarafından organize edilen mangal partisinde bir araya geldiler.


Özel Fuar Hastanesi yönetimi, doktor ve çalışanlarını bir araya getiren organizasyon hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Yücel, çalışanlar arasındaki bağı güçlendirmek ve motivasyonlarını yüksek tutmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Yücel; “Sağlık hizmeti gerçekten önemli. Zor ve ekip halinde yürütülmesi gereken hayati bir sektör. Nasıl güvenlik güçlerinde ekip üyeleri birbirine tam olarak güvenmekteyse, sağlık sektöründe de durum aynı. Bir hekim eğer yardımcısından emin değilse orada başarılı olması da mümkün değil. Bu alanda biz hastane olarak çalışma arkadaşlarımızın ekip yönünü geliştirmesinde adımlar atıyoruz. Gönül isterdi ki daha geniş zamanda mesire alanlarında bu programları gerçekleştirelim. İnşallah bu tür programlarımız giderek artacak ve çalışanlarımızın motivasyonlarını yüksek tutacağız. Bu sayede gelen hastalarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağız” dedi.


Hastanelerde bulunan eksik kadrolara da değinen Yücel; “Daha fazla büyümek isteriz elbette. Yeni kadrolar almak için Sağlık Bakanlığı’ndan izin almak gerekiyor. 2008 yılından itibaren Özel Hastanelerin büyümesine pek müsaade edilmiyor.Zaman zaman kadro alabiliyoruz, kadro açamasak bile başka bir hastaneden takasa izin veriyorlar. Bizde bunu değerlendiriyoruz. Bizim eksik olan birkaç kadromuz var bu eksik olan kadrolarımızı ilettik. İnşallah 3 branşta ek kadromuz daha olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
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