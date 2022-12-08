FAO: Nijerya’da 2023’te 25,3 milyon kişiyi gıda krizi bekliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Nijerya’da gıda krizinin “kötü düzeyde” olduğunu belirterek Haziran-Ağustos 2023’te yaklaşık 25,3 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını duyurdu.

Hükümete krize karşı acil harekete geçmesi çağrısında bulunulan Ekim 2022 raporuna göre, ülkede yerinden edilmemiş kişiler ve evlerine dönen düzensiz göçmenlerin de bulunduğu 17 milyon insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, bunlardan 3 milyonunun terör faaliyetlerinin etkin olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde bulunduğu aktarıldı.