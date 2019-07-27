Falezlerin üzerinde seramik ve heykel kursu

Muratpaşa Belediyesinin 7-14 yaş arası çocuklarını sanatla dolu bir yaz tatili geçirmelerini sağlamak için düzenlediği yaz okulunda seramik ve heykel kursları Şirinyalı Mahallesinde bulunan merkezde devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, Şirinyalı Mahallesinde eski Lara Caddesinde falez kıyı bandına açılan 1540 Sokak’ta bulunan eski park alanında açtığı kurs merkezinde bu yaz çocuk sesleri yükseliyor. Kış döneminde yetişkinlere yönelik ebru, mozaik, resim, heykel kurslarının acıktığı merkezde bu yaz döneminde çocuklar için resim, heykel ve seramik kursu açıldı.

Kursun eğitmenlerinden Elif Kaplan, hafta içi gerçekleşen kurslarda çocuklar çamurla birbirinden renkli objeler yaparak el ve kol kaslarının gelişimini sağlarken hayal dünyalarını da geliştirdiklerini anlattı. Kaplan, “Güzel şeyler yapıp çocuklarla iyi vakit geçiyoruz” dedi.

8 yaşındaki Gülse Varol ise kursta çamurdan evinin salonunu yapmaya çalıştığını anlattı. Şekil verdikleri çamuru kurutup fırında pişirdikten sonra boyayacaklarını anlatan Gülse, Muratpaşa Belediyesinin açtığı kursa gelmekten çok mutlu olduğunu söyledi.