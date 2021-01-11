Falcao'ya olay çağrı: Kabul et
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız oyuncusu Radamel Falcao ile yolların ayrılması artık an meselesi. Sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun ABD'den gelen teklifi kabul etmesini isteyecek.
Galatasaray'da hayal kırıklığı oluşturan Falcao için David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede. Yönetimin, Falcao'yla görüşeceği ve ABD'den gelecek teklifi kabul etmesini isteyeceği kaydedildi.
Büyük umutlarla Galatasaray'a imza atan, binlerce taraftarın coşkuyla karşıladığı Radamel Falcao hayal kırıklığı oluşturmuştu.. Gönderilmesi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu için ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede.
33 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmak isteyen yönetimin, Falcao'yla görüşeceği ve ABD'den gelecek teklifi kabul etmesini isteyeceği kaydedildi.