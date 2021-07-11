Falcao'ya o ülkeden dev talip
Galatasaray'ın bu sezon elinden çıkarmayı düşündüğü Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan'dan talip olduğu ortaya çıktı. Al-Ittihad Cidde kulübünün golcü futbolcuyla anlaşmak istediği ve menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.
Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan ve aldığı yüksek maaş nedeniyle Galatasaray'ın elden çıkarmayı düşündüğü Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan liginden talip olduğu öğrenildi.
Al-Ittihad Cidde kulübünün bu sezon rakiplerinin dev transferlerinin gölgesinde kalmak istemediği ve forvet bölgesine bir süper yıldız katmak istediği öğrenildi. Al-Nasr'ın Talisca ve Aboubakar hamlesinden sonra Al-Hilal'in de Moussa Marega'yı kadrosuna katması gözleri Al-Ittihad Cidde'ye çevirdi. Falcao'nun da bu teklife sıcak baktığı ve kariyerinin son dönemini farklı bir ülkede geçirmek istediği iddia edildi.