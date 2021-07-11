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Spor Falcao'ya o ülkeden dev talip
Spor

Falcao'ya o ülkeden dev talip

Galatasaray'ın bu sezon elinden çıkarmayı düşündüğü Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan'dan talip olduğu ortaya çıktı. Al-Ittihad Cidde kulübünün golcü futbolcuyla anlaşmak istediği ve menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 01:49:00 -
Falcao'ya o ülkeden dev talip

Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan ve aldığı yüksek maaş nedeniyle Galatasaray'ın elden çıkarmayı düşündüğü Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan liginden talip olduğu öğrenildi.

Al-Ittihad Cidde kulübünün bu sezon rakiplerinin dev transferlerinin gölgesinde kalmak istemediği ve forvet bölgesine bir süper yıldız katmak istediği öğrenildi. Al-Nasr'ın Talisca ve Aboubakar hamlesinden sonra Al-Hilal'in de Moussa Marega'yı kadrosuna katması gözleri Al-Ittihad Cidde'ye çevirdi. Falcao'nun da bu teklife sıcak baktığı ve kariyerinin son dönemini farklı bir ülkede geçirmek istediği iddia edildi.

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