Falcao'ya o ülkeden dev talip

Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan ve aldığı yüksek maaş nedeniyle Galatasaray'ın elden çıkarmayı düşündüğü Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan liginden talip olduğu öğrenildi.

Al-Ittihad Cidde kulübünün bu sezon rakiplerinin dev transferlerinin gölgesinde kalmak istemediği ve forvet bölgesine bir süper yıldız katmak istediği öğrenildi. Al-Nasr'ın Talisca ve Aboubakar hamlesinden sonra Al-Hilal'in de Moussa Marega'yı kadrosuna katması gözleri Al-Ittihad Cidde'ye çevirdi. Falcao'nun da bu teklife sıcak baktığı ve kariyerinin son dönemini farklı bir ülkede geçirmek istediği iddia edildi.