Falcao'nun metabolik yaşı bakın kaç çıktı! Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun metabolik yaşı 22 çıktı. Bu durum doktorları şaşırttı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Falcao'nun sağlık kontrollerinde metabolik yaşının 22 çıkması doktorları bile şaşırttı Kasımpaşa maçında ilk kez G.Saray formasını giymeye hazırlanan Falcao'nun Monaco'da ilk 4 haftada oynamasına engel olan sakatlığından eser kalmadı. Kolombiyalı yüzde 100 hazır durumda. Doktorlar bile şaşırdı Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao'nun sağlık kontrolündeki detaylı analizde metabolik yaşının 22 çıkması doktorları bile şaşırttı. Golcü futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bazı veriler şöyle: Vücut yağ oranı: DENGELi İç organ yağlanması: DÜŞÜK Hücre içi ve dışı sıvı miktarı: YETERLİ Toplam su miktarı: İDEAL Vücut kas dengesi: MÜKEMMEL

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