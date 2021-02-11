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Spor Falcao'nun gideceği yeri duyurdu
Spor

Falcao'nun gideceği yeri duyurdu

Galatasaray, sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan, dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao sezon sonu için rotasını belirledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 21:28:00 -
Falcao'nun gideceği yeri duyurdu

Galatasaray'ın maçlarını yayınlayan Kolombiya televizyonu Win Sport TV'nin dışhaberler muhabiri Felipe Sierra, Radamel Falcao'nun ayrılacağını söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Sierra, "Radamel Falcao çok güçlü biçimde antrenmanlara başladı. Sezon sonuna kadar Galatasaray'a maksimum oranda katkı sağlamak istiyor. Çok ama çok büyük olasılıkla sezon sonunda, ayrılacak ve gideceği yer kesinlikle ABD olacak. Inter de Miami onunla yeniden ilgilenmeye başladı. Kolombiya'ya dönmeyeceğini biliyorum. Eski takımı River Plate'e döneceği yönündeki iddialar ise dedikodudan ibaret... Haziran'dan sonrası için olan teklifleri değerlendirmeye başladı. MLS'de oynayacak" dedi.

İtalyan basının, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu olan, Kolombiyalı sol bek Yairo Moreno'nun, kesinlikle sarı kırmızılıların gündeminde olmadığını dile getiren Sierra, "Galatasaray bu futbolcuyla ilgilenmiyor. Ne bir teklif var ne de transfer niyetini öğrenmek için edilmiş bir telefon... Galatasaray adına somut hiçbir şey yok. Oyuncu Meksika'dan ayrılabilir. Ama kulübü Leon yeni sözleşme teklif edecek. Porto, Moreno ile ilgileniyor. Ama ortada sadece bir ilgi var. Somut bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

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