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Spor Falcao'dan Galatasaray'a ayrılık şartı
Spor

Falcao'dan Galatasaray'a ayrılık şartı

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni transferler için oyuncu gönderme zorunluluğu bulunan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler belirlenmeye çalışılıyor. Gündemin ana maddesi ise Falcao. Kolombiyalı futbolcu, yönetime sürpriz bir teklifte bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 15:59:00 -
Falcao'dan Galatasaray'a ayrılık şartı

Galatasaray, geldiği günden bu yana bir türlü randıman vermeyen ünlü golcü Radamel Falcao’dan kurtulmak için masaya oturdu, Kolombiyalı futbolcu da karşı teklifini sundu.

Bu sezon sadece 8 maçta kendini gösterebilen, son olarak sahaya çıktığı Antalyaspor karşılaşmasında ancak yarım saat forma giyebilen Falcao’nun yine sakatlandığı, geriye dönüşünün 1.5-2 ayı bulabileceği dile getirilmişti.

Teknik Direktör Fatih Terim, golcü oyuncuya izin verdiğini belirterek, tedavi için önümüzdeki günlerde İspanya’ya gideceği açıklandı. Bu yolculuk öncesinde sarı-kırmızılı yönetim, Falcao ile bir görüşme gerçekleştirdi. Golcü futbolcuya, "Kendine kulüp bul, sözleşmeni feshedelim. Giderken de saha kolaylık gösterelim" önerisinde bulundu.

31 Mayıs 2022’ye kadar mukavelesi devam eden sarı-kırmızılı oyuncu, bunu kabul edebileceğini ancak şartlarının bulunduğunu dile getirdi. Yıllık 5 milyon euro garanti paraya oynayan Radamel Falcao, fesihten sonra alması gereken ücretin yüzde 65’inin ödenmesi durumunda Galatasaray ile yollarını ayırabileceğini dile getirdi.

Kısacası, 1.5 yıllık süreçte elde edeceği 7.5 milyon euro yerine, 4 milyon 875 bin euro verilmesi durumunda sözleşmesini sona erdirebileceğini açıkladı. Yeni transferler için oyuncu gönderme zorunluluğu bulunan Galatasaray’ın, Falcao’nun bu önerisine şu anda bir cevap vermediği öğrenildi.

Kolombiya basını, Milliyet’te yer alan köşe yazısını referans olarak aldı. Sakatlıklarının fazlalığının tenkit edildiği belirtilen haberde, "Eleştirmenler, devrilen ağaçtan yakacak odun yapıyor" diyerek bu durumu anlattı.

Gönderilmesi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu için ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede. Öte yandan David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübünde teknik direktörlük koltuğuna İngiltere Kadın Milli Takımı'nın hocası Phil Neville getiriliyor.

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