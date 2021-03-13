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Spor Falcao ve Onyekuru Galatasaray'ı sırtladı
Spor

Falcao ve Onyekuru Galatasaray'ı sırtladı

Galatasaray Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor'u Falcao ve Onyekuru'nun attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 21:07:00 -
Falcao ve Onyekuru Galatasaray'ı sırtladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

Falcao ve Onyekuru Galatasaray'ı sırtladı

Galatasaray'ı öne geçiren golü 44. dakikada Marcelo Saracchi'nin asistiyle Radamel Falcao attı. Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Radamel Falcao ceza sahası içinde sağ ayağını uzatıp topuğuyla yaptığı vuruşta maçın ilk golünü attı.

Galatasaray'ın ikinci golnüü 81. dakikada Henry Onyekuru attı. Radamel Falcao'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Doğan Alemdar müdahale etti ve top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Henry Onyekuru, boş kaleye vuruşunu yaptı ve 6 maç sonra yeniden fileleri havalandırdı.

Henry Onyekuru, 89. dakikada attığı golle maçın skorunu belirlemeyi başardı.

2 maç sonra gelen galibiyet

2 maç sonra kazanan Galatasaray, puanını 61'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla ilk sıradaki Beşiktaş ile aradaki puan farkını 2'ye indirdi. Kayserispor ise 2 maç sonra kaybetti ve 31 puanda kaldı.

Galatasaray, bir sonraki lig maçında Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Karagümrük deplasmanına gidecek.

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