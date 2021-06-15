Falcao pozitif!
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulübün sarı-kırmızılı futbol takımının sabah gerçekleştirdiği antrenmanla ilgili açıklamasında 35 yaşındaki golcü futbolcunun geçen hafta yapılan Kovid-19 PCR testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.
Sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Falcao'nun bu nedenle sezon açılışına katılmadığı ve idmanlarda yer almadığı aktarıldı.