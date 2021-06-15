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Falcao pozitif!
Spor Falcao pozitif!
Spor

Falcao pozitif!

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 14:51:00 -
Falcao pozitif!

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulübün sarı-kırmızılı futbol takımının sabah gerçekleştirdiği antrenmanla ilgili açıklamasında 35 yaşındaki golcü futbolcunun geçen hafta yapılan Kovid-19 PCR testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.

Sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Falcao'nun bu nedenle sezon açılışına katılmadığı ve idmanlarda yer almadığı aktarıldı.

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