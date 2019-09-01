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Falcao İstanbul'a geldi! Eşi üçlü çektirdi

Galatasaray'da transferi yılan hikayesine dönen dünya yıldızı Radamel Falcao, sonunda İstanbul'a geldi.

01 Eylül 2019 Pazar 22:25
Falcao İstanbul'a geldi! Eşi üçlü çektirdi

Galatasaray'ın transferi için görüşmelerine başladığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı futbol takımı idari direktörü Şükrü Hanedar, eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla Fransa'dan özel uçakla İstanbul'a gelen Kolombiyalı futbolcuyu binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde coşkulu bir şekilde karşıladı.

Öğle saatlerinde terminalin dışında toplanmaya başlayan taraftarlar, Falcao'nun gelmesine kısa bir süre kala terminal binasının önüne alındı.

Radamel Falcao, Galatasaray forması giyen eşi ve kızları ile terminal binasının önüne çıkarak, meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarları selamladı.

Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın da yer aldığı selamlamada oldukça coşkulu olduğu gözlenen Kolombiyalı futbolcu, taraftara "üçlü" çektirdi. İsminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı atkıyla selamlamaya çıkan Falcao, taraftarlarla karşılıklı "Sarı, kırmızı, şampiyon cimbom" tezahüratı da yaptı.

Eşi üçlü çektirdi

Farcao'nun eşi Lorelei Taron da taraftarların isteği üzerine "üçlü" çektirdi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler ile Radamel Falcao, daha sonra aprona giren araçla havalimanından ayrıldı.

Öte yandan havalimanında GSTV'ye kısa bir açıklamada bulunan Falcao, transferinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bana böyle güzel bir formayı giymeyi nasip ettiği için tanrıya şükrediyorum. İnanılmaz mutluyum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, sağlık kontrollerinin ardından Falcao ile resmi sözleşme imzalayacak.

Falcao: Şükürler olsun

Radamel Falcao, İstanbul'da yaptığı ilk açıklamada "Öncelikle tanrıya şükürler olsun. Böyle güzel bir yere, Galatasaray'a geldiğim için tanrıya şükürler olsun. Bütün emeği geçenlere teşekkürler. Şu an inanılmaz mutluyum" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:25
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