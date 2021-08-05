Falcao için bomba iddia!

Son şampiyon Beşiktaş, forvet arayışlarını hızlandırırken, Kolombiya’dan gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Kolombiyalı gazeteci Nelson Ascencio, 35 yaşındaki golcü için Beşiktaş’ın devrede olduğunu iddia etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Falcao ile birlikte Feghouli'yle yollarını ayıracaklarını, ayrılığın nedeninin ise iki yıldızın aldığı yüksek ücret olduğunu söylemişti.

Burak Elmas, "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Falcao'nun ülkesi Kolombiya'da çok ciddi bir haber yer aldı. Kolombiya'da yayın yapan BLU Radio'da açıklamalarda bulunan gazeteci Nelson Ascencio, 35 yaşındaki golcüyle Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ın ilgilendiğini öne sürdü.

Ascencio, Beşiktaş'ın forvet transferinde ana adayının Falcao olduğunu ancak Galatasaray ile Beşiktaş'ın ezeli rakip olması nedeniyle transferin karmaşık bir halde olduğunu ifade etti. Ascencio, "Falcao'nun çitin öbür tarafına geçmesi aslında çok zor. Sanki Barcelona'dan Real Madrid'e gitmiş gibi" diyerek transferin zorluğunu vurguladı.