Falafel tarifi, nasıl yapılır? Kolay Falafel tarifi

Çıtır çıtır bu köfteye bir de yoğurtlu ve tahinli sos eklenince tadına doyulmaz bir hale geliyor.

Falafel Malzemeleri

1 su bardağı nohut – 1 gece su da bekletilmiş

1 adet orta boy soğan

1-2 diş sarımsak

1 demet maydanoz

4-5 dal kişniş

1 yemek kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

2-3 kaşık un (aldığı kadar)



Salata için Malzemeler

100 gr Akdeniz Yeşilliği

7-8 ad cherry domates

½ bağ kuzukulağı

2 ad küçük turp

½ bağ tere

¼ göbek marul

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Sos için Malzemeler

1 su bardağı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı tahin

½ adet limon suyu

Yapılışı

Soğan ve sarımsağı kabaca doğrayın. Maydanoz ve kişnişlerin yaprak kısımlarını ayırın. Ardından un hariç tüm malzemeyi rondoya atın ve biraz pütürlü kalacak şekilde geçirin. Tamamen püre olmamasına dikkat edin. Bu karışıma 2-3 kaşık un ekleyin ve yoğurun. Elde ettiğiniz karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Bir tavaya bolca yağ ekleyin ve kızdırın. Derin yağda köftelerinizi kızartın.

Salata için;

Tuz ve zeytinyağını geniş bir salata kabında çırpın. Ardından tüm malzemeyi karıştırma kabınıza alın ve zeytinyağı ile harmanlayın. Salatayı servis kâsesine alın ve üzerine falafel toplarını yerleştirerek servis edin.

Sos için;

Tahin yoğurt ve limon suyunu iyice çırpın. İsteğinize göre Falafellerin üzerine gezdirip veya yanında dipsos olarak servis yapın.

Afiyet olsun.