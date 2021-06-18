Falafel nasıl yapılır? Falafel nohut köftesi yapımı, malzemeleri

Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygun olan falafeli önceden hazırlayıp buzlukta bekleterek de pratik bir şekilde de tüketilebilen falafel tarifi haberimizde...

Falafel nasıl yapılır?

Malzemeler

1 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 demet maydanoz

Bir tutam kişniş

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2-3 yemek kaşığı un

Tuz

Sosu için;

1 su bardağı süzme yoğurt

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı tahin

Yapılışı

Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup doğrayın.

Maydanoz ve kişnişin de yaprak kısımlarını ayırın.

Un hariç bütün malzemeyi rondoya ekleyin ve püre haline gelmeyecek şekilde çekin.

Ardından 2 veya 3 yemek kaşığı unu ilave edin ve yoğurun.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve derin yağda kızartın.

Servis önerisi olarak sarımsaklı yoğurt ve tereyağında hazırlanmış pul biberli sos hazırlayabilir ya da wrap şeklinde lavaş ekmeklerle ikramlıklar hazırlayabilirsiniz.