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Gündem Fakıbaba'nın hedefindeki Beyazgül konuştu
Gündem

Fakıbaba'nın hedefindeki Beyazgül konuştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçeceğini açıklayan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın iddialarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 23:14:00 -

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Yani Urfa'nın Karakoyun Deresi projesi için yollanan 168 milyon TL'si kayıp!" iddiasında bulunmuş ve AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye geçeceğini açıklayan Fabıkaba ise “Bu proje (Karakoyun Deresi) için yaklaşık 20 trilyon oraya ödenek geldi. Ondan sonraki gelişmeler beni çok üzdü. Borular döşendi. Benim vergimden giden 20 trilyon para harcandı, ancak proje bitirilemedi. Bu konuda çok önemli bir şeyden bahsediyorum." demişti.

Güneydoğu TV'de "Gündem Özel" programında, Ömer Kapaklı'nın sorularını yanıtlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'Varsa bir yanlışım, al muhasebecini, gel otur ben bütün dosyaları size vereyim'

İddialara karşı tamamen şeffaflık sözü veren Beyazgül CHP'nin ve Fakıbaba'nın iddialarına meydan okuyarak "Buna rağmen şunu söylüyorum; varsa bir yanlışım, al muhasebecini, gel otur ben bütün dosyaları size vereyim. Eğer bir işte yanlış varsa onun gereğini ben kendim yaparım." dedi.

İşte Beyazgül'ün açıklamaları;

Hoca öğrencisine diyor ki; Çık Malazgirt savaşını anlat. Efendim "Ankara Ovası'nda Fatih Sultan mehmet'le Haçlı Ordusu komutanı karşılaştılar, İşte burada düşman Charles Fatih Sultan'ı yendi" diyor. Diyar ki; hocam bir yanlışım varsa düzelt. Hoca da "Oğlum bir doğrun olsa düzeltirim." diyor.

"Ben Sayıştay üyesi olsam denetlenmesi gereken neyse denetlenmek zorundayım"

Yani ne 168 milyon var, ne 20 milyon var.Nerelerden yazılarla bunları anlaşmış değilim. Bunlarıda okumuş değilim takip de etmiyorum. Ben bunlarla vakit kaybetmem. Varsa belgesi gelsin. Yargı tarafsızdır. Hakim olsam ben bile kanunlar çerçevesinde hareket etmek zorundayım. Ben Sayıştay üyesi olsam denetlenmesi gereken neyse denetlenmek zorundayım. Buna rağmen şunu söylüyorum; varsa bir yanlışım, al muhasebecini, gel otur ben bütün dosyaları size vereyim. Eğer bir işte yanlış varsa onun gereğini ben kendim yaparım.

"Bana danışmaya gerek yok"

Ben bütün elemanlarıma, daire başkanlarıma "Kanuna hukuka aykırı bir şey olursa bana danışmadan kanun ve hukuk ne emrediyorsa öyle yapın" diyorum. Bana danışmaya gerek yok.

 

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