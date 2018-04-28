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Fakıbaba'dan hayvan pazarı açılışı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Şırnak'ın Cizre Belediyesi tarafından Cudi Mahallesi’nde yaptırılan hayvan pazarının açılışını gerçekleştirdi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 18:37
Fakıbaba'dan hayvan pazarı açılışı

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Şırnak'a gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Cizre Belediyesi tarafından yaptırılan modern hayvan pazarının açılışını gerçekleştirdi.

Şırnak Merkez ve Kumçatı beldesindeki programlarına katıldıktan sonra Hayvan Pazarı'nın açılışı için Cizre'ye gelen Bakan Fakıbaba, Kaymakam Faik Arıcan ve kalabalık bir kitle tarafından karşılandı. Kendisini karşılamaya gelen vatandaşlarla tek tek selamlaşan Bakan Fakıbaba, açılış öncesi vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yaptı.

''ALLAH BU BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN''

 

Belediye Başkanı Faik Arıcan'a yapmış olduğu güzel tesisten dolayı teşekkür eden Bakan Fakıbaba, "Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu birlik ve beraberlikle Cizre'miz her şeyin en güzeline layık. Benim için Şırnak'ı, Cizre'si, Mardin'i hepsi ayrı bir güzellikte, aynı zenginlikte güzel insanlara sahip. İnşallah el ele vereceğiz ve göreceksiniz çok güzel şeyler olacak. Bugün çok güzel projeleri Şırnak'tan başlattık inşallah yarın Mardin'de, Erzincan'da, Urfa'da, Manisa'da. Ülkenin her tarafı bizim inşallah Burdur'da çalışmalarımız devam edecek. Ben belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Cizre'mize çok güzel bir tesis kazandırmışlar. Bir hekim olarak böyle tesislerin insan sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu bilen bir kardeşinizim. Bu bağlamda bu tesisimizin Cizre'mize hayırlı olmasını diliyor emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi. 

Bakan Fakıbaba, açılışı gerçekleştirdikten sonra tesisi gezip belediye Başkanı Faik Arıcan ve vatandaşlardan tesis hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Hayvan pazarında bir müddet vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Bakan Fakıbaba, uçakla Cizre'den ayrıldı. 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 18:37
  1. Mardin
  2. Manisa
  3. Erzincan
  4. Burdur
  5. Eşref Fakıbaba
  6. Şırnak
  7. Cizre
  8. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

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