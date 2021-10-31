Fajita nedir? Fajita nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?

Parmak şeklinde doğranmış et ve sebzelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ve salsa, guacamole gibi soslarla birlikte servis edilmesiyle ortaya çıkar. Fajita ya da fajitas, ızgara et ve buğday ya da mısır unuyla yapılmış tortilla ile ikram edilen bir çeşit yemektir.

Malzemeler

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet kırmızıbiber

1 adet sivri biber

1 sarı biber

400 gram dana bonfile adet soğan

2 çorba kaşığı soya sosu

Tuz, karabiber

Yapılışı

Etleri uzunlamasına ince ince doğrayın. Soğanları soyup dört parçaya bölün. Biberleri de etlerle aynı uzunluk da olacak şekilde doğrayın. Tereyağını bir tavaya alın, etleri ve soğanları ekleyip kavurun. Soğanlar kızarınca soya sosu ve karabiberi ekleyip servis tabağına alın. Sıcak servis yapın.