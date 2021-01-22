Faizsiz Tarım Kredisinden kimler faydalanabilir?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz konuya dair yaptığı açıklamada Tarım Kredi olarak üreticilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ve hayvan yemi satışlarında taban - tavan fiyat uygulamasına geçildiğini söyledi.

Poyraz, açıklamasında kredilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İştirakimiz Tarım Kredi Yem ile üreticilerimizin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir kampanya başlattık. Tarım Kredi Yem markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik karma hayvan yemleri 60 güne kadar faizsiz olarak kredilendirilecek.”

Kimler faydalanabilecek?

Genel Müdür Fahrettin Poyraz, açıklamasının devamında krediden kimlerin faydalanacağını şu şekilde belirtti:

“Kampanyadan tüm kooperatif ortakları kendilerine tanımlanmış kredi limitleri dahilinde yararlanabilecek. Süt üreticileri ve besiciler için can suyu niteliğinde olan bu kredi çerçevesinde ortaklarımıza faiz, vade farkı ve benzeri herhangi bir maliyet yansıtılmayacak. Ayrıca bu krediden yararlanmak için TARSİM şartı da bulunmuyor"