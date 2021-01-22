  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Faizsiz Tarım Kredisinden kimler faydalanabilir?
Ekonomi

Faizsiz Tarım Kredisinden kimler faydalanabilir?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan açıklamada kısa vadeli yem ihtiyaçlarının faizsiz olarak temin edilmesi için yeni kredi imkanı sunduğu bildirildi. On binlerce kişiyi sevindiren bu kampanyadan kimler faydalanabilir? İşte merak edilen sorunun cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-22 12:25:00 -
Faizsiz Tarım Kredisinden kimler faydalanabilir?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz konuya dair yaptığı açıklamada Tarım Kredi olarak üreticilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ve hayvan yemi satışlarında taban - tavan fiyat uygulamasına geçildiğini söyledi.

Poyraz, açıklamasında kredilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İştirakimiz Tarım Kredi Yem ile üreticilerimizin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir kampanya başlattık. Tarım Kredi Yem markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik karma hayvan yemleri 60 güne kadar faizsiz olarak kredilendirilecek.”

Kimler faydalanabilecek?

Genel Müdür Fahrettin Poyraz, açıklamasının devamında krediden kimlerin faydalanacağını şu şekilde belirtti: 

“Kampanyadan tüm kooperatif ortakları kendilerine tanımlanmış kredi limitleri dahilinde yararlanabilecek. Süt üreticileri ve besiciler için can suyu niteliğinde olan bu kredi çerçevesinde ortaklarımıza faiz, vade farkı ve benzeri  herhangi bir maliyet yansıtılmayacak. Ayrıca bu krediden yararlanmak için TARSİM şartı da bulunmuyor"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
Gündem

Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

Son dakika... Yeni Akit yazarı tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti. Gerçek adı Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberi..
TOBB’a bağlı borsalardaki işlemler dijitalleşiyor
Ekonomi

TOBB’a bağlı borsalardaki işlemler dijitalleşiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı borsaların bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak ..
İlk kez bir AB ülkesi Sputnik V'e izin verdi
Korona Virüs

İlk kez bir AB ülkesi Sputnik V'e izin verdi

Macaristan'da AstraZeneca aşısına onay verilirken, Sputnik V aşısına ise geçici olarak izin verildi. Ülke Rus aşısına onay veren ilk ülke ol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay