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Ekonomi Faizsiz krediler ne zaman verilecek?
Ekonomi

Faizsiz krediler ne zaman verilecek?

KOSGEB 75 bin liraya kadar faizsiz kredi duyurusunun ardından vatandaşlar faizsiz kredi ile ilgili detayları araştırıyor. Faizsiz krediler ne zaman verilecek? Faizsiz kredi için başvurular ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-03 18:06:00 -
Faizsiz krediler ne zaman verilecek?

KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar TL bütçeli yeni destek paketine başvurular başladı. Peki 75 bin liraya kadar faizsiz kredi destek paketinden kim ne kadar alabilecek?, başvurular nereye yapılacak?, son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

Faizsiz krediler kime verilecek?

- Gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanacak.

- Mikro işletmeler 30, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar kredi alacak.

- Ayrılan kaynak 3 yıl geri ödemesiz faizsiz tahsil edilecek.

- Bugünden itibaren e-devlet üzerinden başvurular yapılacak.

Faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular için ise KOSGEB'in internet sayfasına girmek gerekiyor. KOSGEB'in internet sayfasından e-devlete yönlendiriyor. Bu şekilde başvurular yapılıyor.

 

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