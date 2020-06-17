Faizsiz konut sistemine ilgi artıyor

Son verilere göre geçen yıl satılan 1 milyon 350 bin konutun 150-200 bin adetlik kısmı faizsiz finans sistemiyle satıldı. Toplam satış içerisinde tasarrufa dayalı faizsiz sistemin aldığı pay ise yüzde 10’u aştı. Artan talep üzerine firmalar farklı kampanya modelleri geliştirmeye başladı. Vatandaşların ekonomik gücüne göre 40 aydan 240 aya yayılan taksit sayısıyla ev sahibi olmak mümkün. Ayrıca peşinatlı erken teslim kampanyasının yanı sıra toplu ara ödemeli düşük vadeli satış seçenekleri de mevcut. Sisteme dahil olanların sürpriz masraflarla karşılaşmaması da bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, faizsiz sistem sayesinde uzun yıllar hayalini kurduğu araca ve eve herhangi bir ekstra ödeme yapmadan kolay bir şekilde sahip olabiliyor.