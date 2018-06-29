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Faizsiz fonlara bereket yağdı

Katılım esaslı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), büyüme ivmesini 2018’de de artırarak devam ettiriyor. Yılın 4 aylık verilerine göre toplam BES fon büyüklüğü yüzde 7 büyürken faizsiz fon büyüklüğü yaklaşık 6 kat daha hızlı, yüzde 43 seviyesinde büyüdü.

29 Haziran 2018 Cuma 10:25
Faizsiz fonlara bereket yağdı

Katılım esaslı BES’in önümüzdeki 5 yıla damga vuracağını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, katılım esaslı BES’e olan ilgiyi artık rakamsal olarak da gördüklerini söyledi.

6 KAT ARTIŞ

Sincek, “Yılın ilk 4 aylık verilerine göre toplam BES fon büyüklüğü yüzde 7 büyürken faizsiz fon büyüklüğü yaklaşık 6 kat daha hızlı arttı. Faizsiz emeklilik fonları, yüzde 43 seviyesinde büyüdü. 2018 yılı Nisan ayı verilerine göre BES Sistemi içerisinde faizsiz fon büyüklüğünün pazar payı, 3. basamak gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) dahil olmak üzere yüzde 7,83’den yüzde 10,17’ye yükseldi. Bu hızlı artış bize önümüzdeki 5 yıl içinde katılım esaslı BES’i tercih edenlerin hızla artacağını ve pazar paylarının katlanarak büyüyeceğini gösteriyor” dedi. 

TASARRUFU AŞILAYACAK 

Gönüllü BES’in başlamasından itibaren geçen 14 yılda katılımcı sayısının 7 milyon kişiye, fon tutarının da 82 milyar liraya ulaştığını ifade eden Sincek, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Burada geçmişte düzenli bir büyüme olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye’nin tasarruf kapasitesi daha yüksek ve biz faizsiz ürünlerle bu derinliği sağlayacağız. Geçtiğimiz son 6 yıllık verilere baktığımızda faizsiz fon büyüklüğündeki artışın hep toplam BES fon büyüklüğündeki artışın daha üzerinde olduğu görülüyor. Bu sene de ilk 4 ayda faizsiz fonlar 6 kat daha hızlı büyüdü. Bu yıl bu ivmenin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye’de güçlü bir faiz hassasiyeti olan kitle olduğunu görüyoruz. Otomatik Katılım Sistemi, faizli ve faizsiz alternatiflerin aynı anda ve eşit şartlarda sunulduğunda faizsiz alternatife yükse bir teveccüh gösterildiğini bize gösterdi. Katılım Emeklilik başta olmak üzere katılım esaslı emeklilik bu geniş kitlenin ihtiyacına cevap verdiği için büyüme potansiyeli çok yüksek. Faizsiz BES’in ve katılım sigortacılığının büyüme hızı BES’deki genel büyümeyi katlayarak geçecektir.”

HEDEFİMİZİ DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Katılım Emeklilik olarak her yıl artan büyüme oranlarının da bu ilgiyi yansıttığını aktaran Sincek, “2017 yılında tüm sektör gönüllü BES tarafında yüzde 27 civarında büyüme gösterirken, yüzde yüz faizsiz ürünler sunan Katılım Emeklilik olarak sektörün iki katından daha yüksek bir performansla yüzde 66’lık bir büyüme gösterdik. Geride bıraktığımız 3,5 yılda Katılım Emeklilik olarak 436 bin BES sözleşme, 139 bin sigorta sözleşme sayısına ulaştık. BES’te 1 milyar 232 milyon TL fon büyüklüğüne ulaştık. 5 yılda 500 bin sözleşme hedefimize daha erken ulaşacağız” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:25
  1. Bireysel Emeklilik Sistemine (BES)
  2. BES
  3. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek

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