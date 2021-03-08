Faizsiz finansman yasasında neler var? Faizsiz ev alma katılım bedeli geri ödeniyor mu?

Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen 'tasarruf finansman' sistemine ilişkin yasanın bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece faizsiz finansman şirketleri resmen yasal alt yapıya kavuştu.

Faizsiz finansman yasasında neler var?

Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip oldu. Ayrıca bu kapsamda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahip olacak. Bu kapsamda katılım bedeli şirkette kalacak, diğer tasarrufları geri ödenecek.

Gerekli izinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Bunların yanı sıra daha çok önemli düzenlemeler var. Hepsi de birbirinden değerli ve sektörümüzü büyütecek düzenlemeler.

Müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında ödeyecekleri tutar, "organizasyon ücreti" olacak.

Faizsiz finans sistemine yönelik getirilen yasal düzenleme detayları için tıklayın