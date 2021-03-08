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Ekonomi Faizsiz finansman yasasında neler var? Faizsiz ev alma katılım bedeli geri ödeniyor mu?
Ekonomi

Faizsiz finansman yasasında neler var? Faizsiz ev alma katılım bedeli geri ödeniyor mu?

Faizsiz ev nasıl alınır? Faizsiz finansman sistemi üzerinden ev ve araba almak isteyenlerin beklediği karar çıktı. Tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemine yönelik kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Faizsiz finansman sistemi, faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredilerindeki faize bulaşmamak istemeyen vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Peki faizsiz finansman yasasında neler var? Faizsiz ev alma cayma var mı? Faizsiz ev alma cayma bedeli ne kadar? Faizsiz ev alma cayma ne kadar sürer? Faizsiz ev alma katılım bedeli geri ödeniyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 11:01:00 -
Faizsiz finansman yasasında neler var? Faizsiz ev alma katılım bedeli geri ödeniyor mu?

Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen 'tasarruf finansman' sistemine ilişkin yasanın bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece faizsiz finansman şirketleri resmen yasal alt yapıya kavuştu. 

Faizsiz finansman yasasında neler var?

Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip oldu. Ayrıca bu kapsamda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahip olacak. Bu kapsamda katılım bedeli şirkette kalacak, diğer tasarrufları geri ödenecek.

Gerekli izinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Bunların yanı sıra daha çok önemli düzenlemeler var. Hepsi de birbirinden değerli ve sektörümüzü büyütecek düzenlemeler. 

Müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında ödeyecekleri tutar, "organizasyon ücreti" olacak.

faizsiz ev nasıl alınır

Faizsiz finans sistemine yönelik getirilen yasal düzenleme detayları için tıklayın

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