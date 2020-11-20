Faizsiz finansman modellerine ilgi yoğun

Buğra Kardan

Faizsiz finansman yöntemleri yerli ve yabancı yatırımcıların ilgilerini çekiyor. Murabaha, mudaraba ve muşarakanın aralarında bulunduğu bu yöntemlere büyük güven duyuluyor.

Helal kazanç sağlıyor

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılara hitap eden finansman modellerinden yararlanan birey ve şirket sayısı sürekli artıyor. Bu tablo katılım bankalarının yöneticileri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Nitekim Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir, devamlı “Tasarruf sahiplerinin birikimleriyle üretimin, ticaretin ve sürdürülebilir ekonominin desteklenmesini temel alan faizsiz finansman sistemine itimat ediliyor. Zira bu sistemde ticari döngüden elde edilen kâr, gerek fon sahibine gerekse reel sektör temsilcisine helal kazanç sağlıyor” ifadelerini kullanıyor.

Sistem dönüşecek

Dünyayı inim inim inleten pandemnin toplumsal ve ekonomik hayata da darbe vurduğunu da anımsatan Özdemir, şunları söylüyor: “Salgın süreci, ekonominin daha dayanıklı bir yapıya ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Temel işlevi, tasarruflar ile reel yatırımlar arasında köprü kurmak olan mevcut finansal sistemin artık görevini tam anlamıyla yerine getiremediği bir gerçek. 2008’de ABD’de Mortgage kriziyle başlayan ve bu sene pandemiyle devam den sıkıntılar, dünya genelinde faize dayalı ekonomik modelin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Faiz, ekonominin tamamına hükmederken istikrar ve sürdürülebilirliği tehdit eder bir konuma gelmiş vaziyette. Ama bu düzen değişecek. Geleceğin dünyasında faize dayalı bir sistemin yerini risk paylaşımının esas olduğu yeni bir finansal mimari alacak. Böylece sosyal ve ekonomik yapı daha da güçlenecek, gelir tabana yayılacak.”

Büyüme sürüyor

Öte yandan katılım bankaları, hem pandemi döneminde hem yeni normalde başarılı bir grafik sergiliyorlar. TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, defaatle üyelerinin büyümeye devam ettiklerini dile getiriyor. Akyüz, “Çok şükür fonlarda ve kredilerde ciddi artışlar yakalandı. Aktif toplamı 16 Temmuz 2020 itibarıyla yüzde 30 arttı. Kullandırılan fonlar ise yüzde 37 büyüdü. Fonların bu denli büyümesinde aktif rasyosunun rolü büyük. Malum, aktif rasyosu kaynağı daha çok kullandırmaya, krediye veya menkul değerlere yatırmaya sevk ediyor” diyor.

Strateji belgesi yenilenecek

İlaveten 2025’te ortaya koydukları strateji belgesini yenileyeceklerini duyuran Akyüz, şu açıklamalarda bulunuyor: “2030 hedeflerimizi tutturabilmek için eylem planlarımızı tekrar ele alacağız. Yeni bir strateji belgesini devreye sokacağız. Geleceği planlayıp önümüzü görmek ve ilgili birimlere kendimizi daha doğru şekilde izah etmek bizim için çok ama çok önemli. Strateji belgemizi yazarken bağımsız denetim şirketinden yararlanacağız. Ve artık ürün adedinin artırılmasına, faizsiz finans sistemin anlatılmasına ve eğitim konusuna ağırlık vereceğiz.”