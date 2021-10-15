Faizsiz finans sistemi hızla büyüyor

Buğra Kardan

Murabaha, Muşaraka ve Mudaraba gibi faizsiz finansman yöntemleriyle öne çıkan katılım bankaları, kârlarına kâr katıyor. İyi bir efor ortaya koyan söz konusu bankalar, üreticilerden ve ihracatçılardan art arda gelen fon taleplerini karşılayarak ekonomik aktiviteyi güçlendiriyor.

Kâr yüzde 21 arttı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, üyelerinin başarılı performans çizdiklerine işaret ediyor. Akyüz, “Gidişat güzel. İkinci çeyrekte aktif toplamı yüzde 15 arttı. Kredi tarafında yüzde 17, fon tarafında yüzde 16 büyüme görüldü. Kâr toplamı ise yüzde 21 arttı” diyor. Katılım bankalarının hem üretimi hem yatırımı hem ticareti finanse ettiklerini aktaran Akyüz, “Üyelerimiz, firmalara üretim girdileri ve yatırım malları tedarik ediyorlar. Daha çok KOBİ’leri fonluyorlar. Reel sektörde sorunla karşı karşıya olan şirketlere yardımcı oluyorlar” şeklinde konuşuyor.

Yola koyulduk

Akyüz, katılım bankalarının hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerine de dikkat çekiyor. Ayrıca şu ifadeleri kullanıyor: “2025 için yüzde 15 pazar payı hedefimiz var. Umarız, ekonomimiz güçlü büyümeye devam eder ve biz bu hedefe yaklaşırız. Bilindiği üzere 2020’de Strateji Belgemizi yeniledik. Gece gündüz çalışıp Strateji Belgemizde yer alan hedefleri 5’ten 6’ya çıkardık. 6 hedefe bağlı aksiyon planları da oluşturduk. Bu planları adım adım uygulayacağız. Dijitalleşmeyi stratejik hedef olarak belirledik. Ekosistemi geliştirmek, ürün adedini ve yetkinliği arttırmak için düğmeye bastık. Zamanlama ve sorumluluk matrisi de hazırladık. ‘Ne zaman, hangi işi, nasıl yapacağız’ sorularını cevaplayıp yola koyulduk.”

Başarılı bir sınav verdik

Pandemi döneminde tüm katılım bankalarının dijital çalışma ortamına hızla adapte olduklarını hatırlatan Akyüz, şunları söylüyor: “Salgın sürecinde üyelerimiz, müşterilerinin bütün finansal ihtiyaçlarını karşıladılar. Bankacılık faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi için müşterilerini mobil şubelere, ATM’lere yönlendirdiler. Şubelerde de çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliklerini temin ettiler. Müşterilerinin ve reel sektör temsilcilerinin yaşayacakları hasarı en aza indirmek için destek paketleri açıkladılar. TKBB olarak biz de zorlu süreçte önemli kararlar aldık.

Ekonomiye olumlu katkı

Ülkemiz ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Küresel ölçekte yaşanan bu sağlık ve ekonomik sorunun ülkemize olan etkisinin azaltılması önceliğimiz oldu.”