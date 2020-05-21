Faizsiz birikim fonları kazandırdı

Son verilere göre, gönüllü BES’te 6 milyon 800 bin, otomatik BES’te de 5 milyon 400 bin olmak üzere toplam 12 milyon 300 binin üzerinde kişi bulunuyor. Yani 12 milyon 300 bin kişi BES aracılığı ile tasarruf ediyor.

Emeklilik fonlarının toplamı da 131 milyar 900 milyon lirası gönüllü BES, 9 milyar 300 milyon lirası da otomatik BES olmak üzere 141 milyar liranın üzerinde. Tasarruf eden bu 12 milyon 300 bin kişinin bazıları birikimlerini faizli emeklilik fonlarında değerlendirirken, bir kısmı da faizsiz (konvansiyonel) fonları tercih etmiş durumda. Otomatik BES’teki çalışanların yüzde 58’i, tasarruflarını faizsiz fonlarda değerlendiriyor. 9 milyar 300 milyonluk otomatik bireysel emeklilik fon büyüklüğünün 5 milyar 800 milyonu (yüzde 63.3’3) faizsiz fonlardan oluşuyor.

Rekor getiri

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 2020’nin başından 1 Mayıs tarihine kadar geçen 4 aylık sürede, gönüllü BES’te, faizsiz fonlar, yüzde 23.90 gibi rekor bir getiri sağladı. 2020’nin 4 aylık enflasyonu yüzde 3.16 olarak gerçekleşirken faizsiz fonlar enflasyonun 20.74 puan üzerinde getiri sağlamış. Aynı dönemde konvansiyonel emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 6.41 oldu.

Altın fonları getiriyi yükseltti

Faizsiz fonların BES katılımcısına bu kadar yüksek getiri sağlamasının nedeni, altın fonlarının, bu yılın başından itibaren yüzde 34 gibi yüksek getiri sağlaması. Faizsiz fonların yüzde 49’u altın fonlarından, yüzde 6.5’i de katkı fonlarından oluşuyor. Altın fonlarının ağırlığı bu kadar yüksek olunca, fonlar da yüzde 34’e yakın getiri sağlayınca, faizsiz fonları tercih edenlerin birikimleri de ciddi anlamda arttı.