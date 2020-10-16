Faizler arttı konut satışları geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,75, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6,9 azaldı. Eylülde satılan konut sayısı 136 bin 744 oldu.

İpotekli konut satışları

Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konutla (yüzde 18,6) ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 12 bin 677 konut satışıyla (yüzde 9,3) Ankara, 8 bin 153 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi. En az satış olan iller 17 konutla Hakkari, 24 konutla Ardahan ve 63 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. İpotekli konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 azalış göstererek 35 bin 576’a düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 527 konut ve yüzde 21,2 payla ilk sırada yer aldı. İlk defa satılan konut sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 azalarak 41 bin 376 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 olarak kayıtlara geçti. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 99 konutla en yüksek payı (yüzde 17,2) aldı. İstanbul’u 3 bin 99 konut satışıyla Ankara, 2 bin 266 satışla İzmir takip etti. İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azalış göstererek 95 bin 368 olarak gerçekleşti. İstanbul 18 bin 300 ikinci el konut satışı ve yüzde 19,2 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 artarak 5 bin 269 oldu.

Konut satışları ocak-eylül döneminde yüzde 34,2 yükseldi

Ocak-eylül döneminde ise konut satışları konut kampanyalarında uygulanan düşük faiz oranlarının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 1 milyon 161 bin 278’e ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 170,7 artarak 508 bin 690 oldu. Diğer satış türleri ise yüzde 3,7 azalarak 652 bin 588 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 6,6 artarak 359 bin 208’i buldu. İkinci el konut satışları da yüzde 51,8 artarak 802 bin 70 olarak gerçekleşti.

Konut sektörü sonbahardan umutlu

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 9 aylık verilerdeki artışa dikkat çekerek, “Konut satışlarında tüm dikkatler ipotekli satışlara çevrilse de peşin alım gücü olan önemli bir kitle de söz konusu. Bunu da diğer konut satışları başlığıyla belirtilen rakamlardan anlıyoruz; peşin alımların aynı dönemde yüzde 13,6 artarak 101 bin 168 olduğunu görüyoruz” dedi. Elmas, şu değerlendirmelerde bulundu: “Resme yukardan baktığımızda satışlarda düşüş olduğunu söylüyoruz ama bu seviyedeki satış rakamları piyasada hala talep olduğunu gösteriyor. Satın alma iştahını en iyi sahadan ölçüyoruz. Sahadan aldığımız verilerle istatistikleri yan yana koyduğumuzda talebin devam ettiğini görüyoruz.”