Faizden kaçan rotasını konuta çevirdi!

T.C. Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından rahatlayan piyasalara kamu bankalarından gelen kredi puanlarını düşürme desteği tüketicilerin alım psikolojisini olumlu etkiledi. Gayrimenkul projelerinin ilk el satış ofisleri ile emlakçıların yolunu tutanlar, geçmişe göre daha ucuz daire alımı için planlama yapıyor.

Alım fırsatı doğdu

Gayrimenkul sektöründe alım zamanı olduğunu kaydeden uzmanlar ise “Bugün, özellikle markalı projelere yatırım yapanlar, bir yıl sonra ciddi anlamda kazanç sağlayacaklar. İstanbul’da konut stoku var evet ancak talep de var. Piyasa doyma noktasına geldi demek doğru olmaz. Halen ihtiyaç var. Doğru lokasyon çok önemli” değerlendirmesinde bulundu. Bu arada üç kamu bankası ile iki katılım bankasının konut alımlarında vade oranlarına dair sundukları indirim sonrası, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2,1 milyar liranın üzerindeki rekor taleple konut kredisi başvurusunda bulundu.

Bakan da destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız” dedi.