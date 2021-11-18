Faiz zılgıtını yiyen patronlar 'gelir adaletsizliği' algısına başvurdu!

Yeniakit.com.tr

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, T24'den Murat Sabuncu'ya konuştu.

'Bunlar nasıl iş adamı?'

AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz." mesajı vererek, iş adamlarının "faiz" ikiyüzlülüğüne dikkat çekmişti:

"Biz iş adamlarına diyoruz ki, sen düşük faizle kredi istiyordun. Al, niye almıyorsun? Bu işadamlarını da anlamıyorum. TÜSİAD'ı vesairesi yüksek faizden bahsediyor. Siz nasıl insansınız. Sen iş adamı isen yatırımdan yanaysan işte size kredi. Alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Sonra bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz."

'Gelir adaletsizliği' algısı!

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı mesajlarından sonra "gelir adaletsizliği" algısına başvurdu.

"Gelir adaletsizliğinin azaltılması için ekonomik ve sosyal alanda bütüncül ve kapsayıcı politikalar kritik önemde." diyen Kaslowski, "Bu bağlamda sermaye ve emek parametresi birbirine bağlı ve ancak birlikte güçlenebilen bir olgu. Bugün, kayıt dışılık sorununun da etkisiyle, sadece çalışan ve işveren sendikaları arasındaki görüşmelerle çözülemeyecek boyutta bir gelir adaletsizliğini de endişeyle gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Elinizi tutan mı var patronlar?

Patronlar "gelir adaletsizliğini" azaltmak için çalıştırdıkları işçilere zam yapsa, sanki devlet "Niye zam yaptın?" diye soracakmış gibi algı yapmayı sürdüren TÜSİAD Başkanı, şöyle devam etti:

"Gelir adaletsizliği"ni Tüm bu konular güçlü bir sosyal diyalog ile ele alınmalı. Uluslararası rekabeti, ekonomik ve sosyal gelişmeyi gözeten, insana yakışır işi ve tam istihdamı amaçlayan, yetkinlik gelişimini destekleyen, kayıt dışılığı caydıran, üretim ilişkileri bakımından çağa uyumlu politikaların oluşturulması gerekiyor. Bu anlayışın yaygınlaşmasını ve bunun için ihtiyaç duyulan toplumsal ve hukuksal ortamın gerekliliğinin altını çiziyoruz. Son dönemde gündeme gelen, sürdürülebilir değer yaratmayı esas alan paydaş kapitalizmi metriklerinin önemli bir boyutunu da çalışan ilişkileri oluşturuyor. Raporda da belirttiğimiz gibi çalışma koşullarının, sendikal hakların AB standartlarında geliştirilmesi önemli bir adım olacaktır."