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'Faiz oranlarının düşmesine tüm aktörler katkı vermeli'

Bireysel kredi faiz oranlarında ve mevduat faizlerinde gelecek 6 aydaki beklentiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, "Faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:19
'Faiz oranlarının düşmesine tüm aktörler katkı vermeli'

Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Deniz Aksu, “Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir” dedi.

AA Finans Masası canlı yayın konuğu olan Aksu, bireysel kredi faiz oranlarında ve mevduat faizlerinde gelecek 6 aydaki beklentiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aksu, “Benim tahminin, çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası. Üçüncü çeyrekten sonra bunları hissetmeye başlayacağız” diye konuştu.

Türkiye’de seçim döneminin bittiğini belirten Aksu, 4 yıllık ciddi bir dengelenme ve piyasaların oturacağı bir dönemin yaşanacağını söyledi. 

Bu dönemde de para politikasının, maliye politikalarına paralel hareket edeceğini kaydeden Aksu, şunları söyledi:

İkisi beraber hareket ettiği zaman, ekonominin daha hızlı büyümesi, ekonomide dengelenme sürecini çok hızlı görme ihtimalimiz var. Bizler 4,60 faizleri görmüş bir ülkeyiz. Şu andaki 24 faizleri hak eden bir ülke değiliz. Yani dünyada böyle bir faiz ortamı yok. Avrupa Birliği’nde eksi (faiz) var. Amerika’da ikileri konuşuyoruz. Yani bizim 24 faizleri telaffuz etmemiz için en ufak bir sebep yok” değerlendirmesinde bulundu. 

8 milyar TL’lik aktif büyüklük hedefliyor

Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun çalışan bir banka olarak EmlakBank’ı dönüştürdüklerini ifade eden Aksu, “İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık. Yıl sonunda 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var” dedi.

15 şubeye ulaşacak

EmlakBank’ın faaliyete başlamasının ardından piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladıklarını belirten Deniz Aksu, “Yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık. Yıl sonunda en az 1 milyar TL’lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Yıl sonunda en az 15 şubeye, personel sayısının da 500 civarında olmasını hedeflediklerini belirten Aksu, “Ülkemizin 7 bölgesinde şubelerimiz yer alacak” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:19
  1. Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Deniz Aksu
  2. AA Finans Masası
  3. seçim dönemi
  4. maliye politikaları
  5. Faizsiz bankacılık
  6. EmlakBank

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