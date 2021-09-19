Faiz oranları düşürülmeli rantiyecinin manevra alanı daraltılmalı

Buğra Kardan

Yüzde 25’i aşan ticari kredi faiz oranları yatırım iştahını baltalıyor. Sanayiciler, üretimi arttıracak ilave adımlar atmaktan imtina ediyor.

Önemli uyarı

İmalatçı firmaların yetkilileri, her platformda faiz oranlarının makul seviyelere çekilmesi çağrısı yapıyorlar. “Bankalar kârı geri plana atmalılar. Fedakârlık yapmalılar. Kredi kanallarını açmalılar. Üretime ve ihracata devam etmemiz, dev projelerde yer almamız, ülkemizi daha da büyütmemiz için kredi temin etmemize imkân tanımalılar. Ancak bu şekilde ülkemiz ile şirketlerimiz kuvvetlenir, rantiyecinin manevra alanı daralır, tefecinin ekonomimize darbe vurması önlenir” ifadelerini kullanıyorlar.

Talepler karşılanmalı

Ticaret odalarının yöneticileri ise devamlı üreten, ihracat yapan firmaların kredi taleplerinin karşılanması gerektiğini vurguluyorlar. İlaveten “Makine yatırımı yapanın ya da üretimi arttırmaya çalışanın kullandığı kredinin faiz maliyetinin yüzde 50’si bir fondan karşılanabilir” önerisini sunuyorlar.

Kritik ikaz

Ekonomi yorumcusu İslam Memiş de sürekli yüksek faizin halkı yoksullaştırdığını dile getiriyor. Memiş, “Yüksek faiz ortamında yabancılar, oturdukları yerden sizin ülkenizde bulunan parayla para kazanırlar. Siz çalışıp çabalarsınız onlar ise sizin emeğinizi sömürürler, kanınızı emerler” diye konuşuyor.

Tanı konulmalı

Memiş, “Faiz oranları geriye gelmediği takdirde paramız üretime değil de elin cebine gider” uyarısı yapıyor. Memiş, ayrıca “Faiz sorununun önüne geçmek için takip edilecek yöntem belli. İlk aşamada tanı konulmalı ardından tedaviye geçilmeli. Tedavi için devlet, üretici, ihracatçı müşterek adımlar atmalı” şeklinde konuşuyor.

Gözler PPK toplantısında

Faiz konusunda gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bu haftaki toplantısına çevrildi. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. AA Finans’ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19’da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.