  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Faiz indirimi sürerse dolar ne kadar olur?
Ekonomi

Faiz indirimi sürerse dolar ne kadar olur?

Dövizde yaşanan sert dalgalanmayı değerlendiren ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası’nın faiz indirimine ara vermemesi durumunda doların 15 liraya doğru atak yapabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 11:43:00 -
Faiz indirimi sürerse dolar ne kadar olur?

Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu, Ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası'nın yılın son Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştireceği 16 Aralık'ta faiz indirimine ara vererek pas geçebileceğini öngördü. Politika faizinin yüzde 15 seviyesinde yılı tamamlayabileceğini belirten Sağman aksi halde dolar kurunun 15 lira ve üzerine atak yapabileceğini söyledi. TCMB'nin dolarda 14 lira ve üzeri seviyelerini istemediğini açık ettiğini söyleyen Sağman, “Bankanın swap hariç net rezervi eksi 36 milyar dolar seviyesinde. Faizi indirecekse ki piyasa beklentisi çoğunlukla 100 baz puan indirim yönünde, dolar kurunda 15 lira ve üzerinde ataklara neden olacaktır” dedi. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

geziden önce 25 olan faiz yuzde4 .25 DÜSTUĞÜNDE

NEDENDOLAR BUKADAR CIKMADI BU 90 MILYONU SOYDURAN AÇIM DİYEN LER
  • Yanıtla

Gülücük

Akit bu haber sizin anlayışınıza ters. Zira rezerv eksi 36 diyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat
Sağlık

Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, insanların günlük hayatta dikkate almadığı bazı sağlık sorunlarının kalp hastalıklarının habercisi olabil..
Hollywood yıldızından Erdoğan açıklaması: Siz istemiyorsanız biz alırız
Medya

Hollywood yıldızından Erdoğan açıklaması: Siz istemiyorsanız biz alırız

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Oyuncu Reshad Strik, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorsanız biz alırız' dedi.
Sadece Türkiye'de bulundu! Elmastan çok daha değerli
Gündem

Sadece Türkiye'de bulundu! Elmastan çok daha değerli

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan diaspor taşı Türkiye ekonomisi için büyük önem arz ediyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay