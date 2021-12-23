Faiz indi Külliye'yi ziyaret etti! Ali Koç'un 6 yıl önce Erdoğan karşısındaki lakayt gülüşü yeniden gündemde

yeniakit.com.tr

'Faiz sebep enflasyon neticedir.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki bağımsızlık mücadelesi sürecinde, hükümeti hedef alarak, "Transfer konusunda dövizdeki yükselme sebebi ile belimiz kırıldı." ifadelerini kullanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme basına kapalı şekilde gerçekleşti.

TÜSİAD'ın hadsiz çağrısına Erdoğan'dan tepki

Türkiye yeni ekonomi modelinde, 'Fakiri daha fakir yapan zengini daha zengin yapan' faize karşı kararlılıkla çalışmalar yürütürken faiz lobileri de endişeye kapıldı. TÜSİAD, "iktisat bilimi kurallarına dönme" çağrısı yaparak hadsiz ifadeler kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada TÜSİAD'a şu sözlerle haddini bildirdi:

"Ey TÜSİAD ve yavruları sizlere sesleniyorum. Sizin tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka, bizim ki bambaşka."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla, dolar/TL kurundaki sert düşüşün ardından TÜSİAD'çı Ali Koç'un ziyareti dikkat çekerken; 2015 yılındaki bir video yeniden gündem oldu.

Erdoğan 'yüksek faiz'e dikakt çekmişti

2015 yılında dünyanın ekonomi ve siyaset zirvesi olan G20 Liderler Zirvesi öncesi İŞ20 ve EMEK20 Oturumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de ekonomik kalkınma için yeni adımlar atıldığını ifade ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiyede faiz oranları yüksektir. Batıda faiz oranları düşük. Bizde yüzde 15’i bulan faiz oranları var. Paranın maliyetini düşürmek lazım. Paranın maliyetini düşürmediğimiz sürece ne genç iş adamı bulabiliriz ne de genç iş kadını bulabiliriz.

Ali Koç lakayt tavırlar sergiledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında tüm ciddiyetsizliği ile diliyle dişinin arasında yemek artığı ayıklayan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yüksek faize ağzını yamultup sırıtarak lakayt tavırlar sergilemişti.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faize savaş açarak, yeni ekonomi modelini devreye sokmasıyla endişelenen Koç, Erdoğan'a ziyaret gerçekleştirdi.